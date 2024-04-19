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Туркменские томаты прибыли в Россию морским транспортом

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Первая партия свежих томатов в количестве 800 тонн из Туркменистана прибыла в Россию напрямую морским транспортом по МТК «Север-Юг» через Каспийское море в порт Оля, сообщает портал таможенных новостей «Виртуальная таможня».

Это первый рейс парома из порта Туркменбаши с 40 автомашинами с прицепами. Для перемещения скоропортящихся товаров используются специальные кузовы-контейнеры, поддерживающие необходимый температурный режим.

Партии экспортировали в Россию туркменские предприниматели.

В обратный рейс на пароме Ro-Pax “Багтыяр”, принадлежащем Морскому торговому флоту Туркменистана, в порт Туркменбаши будет доставлено 800 тонн продуктов питания – это белорусские сыры, российские молочные продукты и товары народного потребления в 42 грузовых транспортных средствах.

Паром “Багтыяр” оснащен современными системами безопасности и навигации, что гарантирует сохранность груза

Этот рейс является важным шагом в развитии торговых отношений между Туркменистаном и Россией. Он демонстрирует возможности АОЗТ “Морской торговый флот” по перевозке скоропортящихся грузов со своевременной доставкой в пункт назначение, отмечают в Морском торговом флоте.///nCa, 19 апреля 2024 г.

 

 

 

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