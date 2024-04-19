ТРАСЕКА и Туркменистан обсуждают дальнейшие шаги по развитию коридора «Европа-Кавказ-Азия»

16 апреля 2024 года в ходе визита в Туркменистан состоялась встреча Генерального секретаря Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асета Асавбаева и Генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхана Чакыева.

В рамках Повестки дня обсуждены возможности и дальнейшие перспективы развития международного транспортного коридора ТРАСЕКА, сообщает пресс-служба ТРАСЕКА.

В ходе обмена мнениями Асавбаев проинформировал Чакыева о текущих инициативах ТРАСЕКА, над которыми работает Постоянный Секретариат и статусе их реализации, в том числе поделился видением по дальнейшему совершенствованию мультимодальных перевозок, поскольку страны ТРАСЕКА объединены Каспийским и Черным морями, обеспечивающими связанность транспортной инфраструктуры регионов.

Кроме того, Генеральный секретарь отметил, что Постоянный Секретариат ожидает позицию Туркменистана в отношении готовности подписания Соглашения о едином транзитном разрешении, присоединения к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок, многосторонней разрешительной системе и др.

Наряду с этим, стороны также затронули вопрос упрощения визовых процедур для водителей, осуществляющих перевозки в регионе ТРАСЕКА и готовности туркменской стороны предоставить поддержку в данном вопросе.

Перевозки грузов полуприцепами, Фонд ТРАСЕКА, Деловой совет ТРАСЕКА, пилотный прототип е-ЦИМ/СМГС, концепция судна также вошли в список обсужденных инициатив.

По итогам дискуссий, Асавбаев А. подчеркнул необходимость скорейшего назначения постояннодействующего представителя (Национального секретаря) ПС МПК ТРАСЕКА в Туркменистане, который будет оперативно координировать реализацию инициатив ТРАСЕКА в стране.

Чакыев заверил Асавбаева в своей непосредственной поддержке дальнейших усилиях по продвижению инициатив и представлению позиции Туркменистана по всем текущим проектам, реализуемых в рамках деятельности ТРАСЕКА.

Туркменистан официально вступил в ряды ТРАСЕКА, став полноправным членом «Основного многостороннего соглашения по развитию международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА), в ноябре 2023 года. ///nCa, 19 апреля 2024 г.