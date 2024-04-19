Посол Пакистана в Туркменистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел

18 апреля 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным Послом Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Ахсанам Ваганом, который вручил копии своих верительных грамот.

Министр поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

В свою очередь Посол подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, отвечающего общим целям и интересам. Стороны подчеркнули, что туркмено-пакистанские отношения, основывающиеся на принципах обоюдного уважения, взаимопонимания и доверия, успешно развиваются в различных сферах, таких как политико-дипломатическая, торгово-экономическая и гуманитарная.

В ходе встречи, состоялся обмен мнениями по широкому спектру направлений многолетнего взаимодействия в различных отраслях экономики, прежде всего в топливно-энергетическом секторе, сферах транспорта и связи. При этом стороны акцентировали внимание на реализацию проекта транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), а также прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП). ///МИД Туркменистана, 18 апреля 2024 г.