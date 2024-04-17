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В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча с делегацией ООН-Хабитат

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16 апреля 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой с делегацией ООН-Хабитат во главе с Исполняющим обязанностей Исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам М.Млынаром.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и ООН-Хабитат.

В рамках переговоров стороны рассмотрели в качестве перспективных направлений расширение сотрудничества в области градостроительного законодательства и в реализации глобальных программ и стратегий в области развития высокотехнологичных, экологически чистых социально адаптированных городов.

В данной связи в ходе встречи были обсуждены вопросы открытия Регионального офиса ООН-Хабитат в Туркменистане для расширения представленности ООН в Туркменистане.

В завершение встречи собеседники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению партнёрства и стремление к дальнейшему расширению сотрудничества, наполняя их новым содержанием. ///МИД Туркменистана, 16 апреля 2024 г.

 

 

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