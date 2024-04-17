ЕАБР: Становление сильной нефтегазохимии — естественный приоритет экономической политики Евразийского региона

Нефтегазохимическая промышленность Евразийского региона развивается высокими темпами. За последние 6 лет общий уровень производства основных полимеров (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки) вырос в 1,5 раза, с 5,8 млн тонн в 2017 году до 8,4 млн тонн в 2022 году.

В перспективе до 2035 года раскрытие потенциала нефтегазохимии несет значительные экономические преимущества для региона. Отрасль может обеспечить:

до 5,8% ежегодного прироста выпуска базовых полимеров и синтетических каучуков. В общей сложности производство полимерной продукции в натуральном выражении может увеличиться в 2 раза, до более 20 млн тонн;

до 0,44 п. п. ежегодного прироста ВВП Евразийского региона (отношение среднего годового полного эффекта от инвестиций и прироста производства на ВВП к объему ВВП в 2022 году). При этом данный показатель для Российской Федерации составляет 0,32 п. п., а для Республики Казахстан — 1,38 п. п. Суммарно к 2035 году ВВП региона может получить дополнительные 153,5 млрд долларов;

увеличение экспорта нефтегазохимической продукции в 3,2 раза, до 10,4 млн тонн в год.

Нефтегазохимия является высокотехнологичной отраслью промышленности наравне с производством компьютерного оборудования, машиностроением и фармацевтикой. Обладает высоким мультипликативным эффектом и способна ускорить трансформацию экономик к инновационной модели развития (увеличение выпуска в отрасли на 1 доллар способно привести к увеличению валового выпуска в экономике на 2,62 доллара).

Отрасль характеризуется быстрым наращиванием добавленной стоимости в технологической цепочке (рис. А). Продвижение производства вверх по переделам позволяет кратно нарастить создаваемую добавленную стоимость. Разница в ценах между базовым сырьем и конечной полимерной продукцией может превышать 20 раз. Привлекательность глубоких переделов углеводородов — не только в высокой прибыльности, но и в устойчивости бизнеса для добывающих и перерабатывающих компаний.

Становление сильной нефтегазохимии выступает естественным приоритетом экономической политики государств Евразийского региона. Для этого имеются все предпосылки:

Мощный сырьевой потенциал. Совокупные доказанные запасы нефти составляют 115 млрд баррелей (более 7% мировых запасов), газа — 62,8 трлн м3 (порядка 30% мировых запасов).

Исторический опыт развития нефтегазохимии, включая производство и создание научно-технологического базиса отрасли.

Активная государственная политика, ориентированная на развитие нефтегазохимических проектов. На стадии реализации свыше 20 крупных нефтегазохимических проектов на общую сумму более 200 млрд долларов.

Регион находится в географической близости к перспективным рынкам сбыта, таким как Азиатско-Тихоокеанский регион и Индия. К 2035 году эти страны обеспечат более 40% мирового рынка нефтегазохимии.

Структурные изменения в мировой нефтегазохимической промышленности создают долгосрочные преимущества для стран Евразийского региона. В глобальной экономике наблюдается новый энергетический переход, который в целом тесно взаимоувязан с повышением глубины переработки нефтегазохимической продукции. Для качественного технологического рывка требуется полимерное сырье (например, из этилена производятся фотоэлементы солнечных электростанций). Мировой рынок нефтехимии будет расти с совокупным годовым темпом роста 3–6% в год до 2035 года. При этом 50% прироста мирового спроса на сырую нефть к 2050 году будет обеспечено за счет развития нефтегазохимической промышленности. В связи с этим возрастет роль нефтегазохимических регионов со значительным сырьевым потенциалом.

Евразийский регион может улучшить свои позиции в международном разделении труда. На данный момент регион занимает всего 2,1% мировой нефтегазохимии и позиционируется как поставщик сырьевой продукции (преимущественно сырые нефть и газ). Однако есть все предпосылки для трансформации региона в крупный мировой центр полимерного производства. С учетом высокого уровня технологичности нефтегазохимии и значительных мультипликативных эффектов ее развитие может содействовать выходу из зависимости от «колеи» предшествующего развития (path dependence), сформировавшейся за последние 30 лет.

Аналитики ЕАБР предлагают сконцентрироваться на 5 практических блоках мер, выполнение которых будет содействовать раскрытию имеющегося производственного и экспортного потенциала Евразийского региона.

Создание и ускоренное развитие современных нефтегазохимических кластеров в естественных центрах притяжения Евразийского региона вблизи крупных источников углеводородного сырья (нефть и газ). Под кластером понимается полная цепочка создания стоимости от разработок собственных технологий производства и выпуска необходимого оборудования до производства конечных продуктов потребления. Среди мировых успешных примеров кластеризации можно привести нефтегазохимические кластеры на о. Джуронг (Сингапур), в городах Ал-Джубаиле и Янбу (Саудовская Аравия), Техасский нефтехимический кластер (США).

Фокус на инновационной малотоннажной нефтегазохимии.В данном сегменте остро стоит проблема импортозамещения и есть значительный рыночный потенциал для наращивания собственного производства. В нем сконцентрирована и основная добавленная стоимость в технологической цепочке. По этой причине в развитых странах доля малотоннажной продукции составляет 40% химической промышленности и всего 15% в развивающихся странах. В стоимости конечной продукции отрасли этот сегмент занимает 70%. Малотоннажная нефтехимия является основой наукоемкого и безотходного производства и может выступить одним из столпов перехода к новому технологическому укладу. Немаловажно — стоимость потенциальных проектов значительно меньше по сравнению с капиталоемкими проектами крупнотоннажного производства. При этом реализация проектов малотоннажной нефтехимии целесообразна и перспективна в привязке с проектами крупнотоннажной нефтехимии в рамках кластерного подхода.

Внедрение механизмов экономики замкнутого цикла (сircular economy). Для этого необходимо поддерживать развитие вторичной переработки побочных продуктов добычи нефти и газа (в первую очередь пластика); вовлечение полимерных отходов во вторичную химическую переработку; сведение к минимуму попадания частиц пластика в окружающую среду; закупка и поставка наилучших доступных технологий в нефтегазохимии, направленных на снижение выбросов и использования природных ресурсов.

Обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта — страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Индия. Страны Евразийского региона имеют большие возможности для наращивания внутренних перевозок и экспорта полимерной продукции, используя потенциал евразийских транспортных коридоров. В условиях новой геополитической реальности существенную значимость получил новый транспортный канал — международный транспортный коридор «Север — Юг». Его развитие откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока.

Использование международного статуса многосторонних банков развития (МБР) для привлечения инвестиций в отрасль.Реализация вышеперечисленных мероприятий потребует долгосрочных инвестиций на основе консорциума предприятий нефтегазовой и нефтегазохимической промышленности, государств и финансовых институтов различного уровня. За последние 10 лет МБР инвестировали в нефтегазохимию порядка 7,5 млрд долларов. Эти финансовые институты предоставляют такие же финансовые инструменты, как и двусторонние банки развития в развивающихся странах. Однако МБР в меньшей степени подвержены влиянию национальных политических или промышленных интересов. МБР имеют возможность привлечь под свой зонтик инвестиции от международных партнеров, доступ к международным финансовым рынкам, могут содействовать развитию нефтегазохимии посредством дополнительных финансовых продуктов (включая документарное сопровождение, funded participation, льготное экспортное финансирование и др.).

*Согласно терминологии доклада Евразийский регион включает страны Евразийского экономического союза плюс страны-наблюдатели и страны, проявляющие интерес к интеграции в ЕАЭС (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

Подробнее с содержанием доклада «Нефтегазохимическая промышленность Евразии: перспективы углубления переработки» можно ознакомиться на сайте Банка. https://eabr.org/analytics/special-reports/neftegazokhimicheskaya-promyshlennost-evrazii-perspektivy-uglubleniya-pererabotki/ ///ЕАБР, 16 апреля 2024 г.