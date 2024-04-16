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Функционирование бизнес-омбудсмена в центре внимания семинара ОБСЕ в Туркменистане

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Обмен передовым опытом государств-участников ОБСЕ по созданию институтов бизнес-омбудсмена и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности стал предметом обсуждения на организованном ОБСЕ семинаре, который был проведен 15 апреля 2024 года в Ашхабаде.

В мероприятии приняли участие представители Меджлиса (парламента) Туркменистана, аппарата Омбудсмена, Института государства, права и демократии, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также профильных министерств и высших учебных заведений.

На семинаре были представлены история, международный опыт и перспективы развития института бизнес-омбудсмена. Международный эксперт поделился с участниками семинара информацией об институциональных реформах и совершенствовании института бизнес-омбудсмена, а также привел практические примеры по цифровизации системы защиты прав предпринимателей.

«В рамках своего мандата, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе поддерживает устойчивый экономический рост и укрепляет международное экономическое сотрудничество по множеству направлений», – сказал Уильям Лиф, исполняющий обязанности начальника экономико-экологического отдела Центра.

«В то же время, уважение прав человека и основных свобод, в том числе экономических, является ключевым элементом всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ», – добавил Лиф.

Участники обменялись мнениями о роли бизнес-омбудсмена в поддержке развития малых и средних предприятий (МСП), уделив особое внимание МСП, принадлежащим женщинам. ///ОБСЕ Ашхабад, 15 апреля 2024 г.

 

 

 

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