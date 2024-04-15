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Туркменистан опубликует государственный реестр памятников истории и культуры в виде книги

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В Туркменистане будет издан в виде книги Государственный реестр памятников истории и культуры. В нем будут содержаться специализированные научные труды, имеющие непреходящую ценность.

Об этом на заседании Кабинета министров 12 апреля 2024 года сообщила вице-премьер М.Маммедова.

В книгу войдут некоторые исследовательские работы:

  • «Древности Туркменистана»
  • «Архитектурное наследие Куняургенча»
  • «Историко-культурные памятники Древнего Мерва»
  • «Парфянские крепости Нисы»
  • «Следы веков».

Книга выйдет в свет в преддверии Недели культуры, которая традиционно отмечается в июне. /// nCa, 15 апреля 2024 г.

 

 

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