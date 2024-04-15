Туркменистан опубликует государственный реестр памятников истории и культуры в виде книги

В Туркменистане будет издан в виде книги Государственный реестр памятников истории и культуры. В нем будут содержаться специализированные научные труды, имеющие непреходящую ценность.

Об этом на заседании Кабинета министров 12 апреля 2024 года сообщила вице-премьер М.Маммедова.

В книгу войдут некоторые исследовательские работы:

«Древности Туркменистана»

«Архитектурное наследие Куняургенча»

«Историко-культурные памятники Древнего Мерва»

«Парфянские крепости Нисы»

«Следы веков».

Книга выйдет в свет в преддверии Недели культуры, которая традиционно отмечается в июне. /// nCa, 15 апреля 2024 г.