Туркменистан опубликует государственный реестр памятников истории и культуры в виде книги

В Туркменистане будет издан в виде книги Государственный реестр памятников истории и культуры. В нем будут содержаться специализированные научные труды, имеющие непреходящую ценность.
Об этом на заседании Кабинета министров 12 апреля 2024 года сообщила вице-премьер М.Маммедова.
В книгу войдут некоторые исследовательские работы:
- «Древности Туркменистана»
- «Архитектурное наследие Куняургенча»
- «Историко-культурные памятники Древнего Мерва»
- «Парфянские крепости Нисы»
- «Следы веков».
Книга выйдет в свет в преддверии Недели культуры, которая традиционно отмечается в июне. /// nCa, 15 апреля 2024 г.