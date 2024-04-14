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В ходе семинара ОБСЕ в Туркменистане были рассмотрены вопросы регулирования выбросов метана

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Внедрение системы регулирования выбросов метана было в центре внимания организованного ОБСЕ семинара, который состоялся 11 и 12 апреля 2024 года.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал двухдневное мероприятие с целью оказать содействие обмену передовой практикой ОБСЕ и международным опытом в области торговли углеродными квотами и представить государственные меры, направленные на регулирование выбросов метана.

В семинаре приняли участие представители государственных концернов “Туркменгаз”, “Туркменнефть” и “Туркменгеология”, а также Министерства охраны окружающей среды и других компетентных органов.

Международный эксперт рассказал о государственной политике по регулированию и сокращению выбросов метана, схеме торговли квотами в регионе ОБСЕ и подготовке отчетности по инвентаризации.

Этот семинар организован в рамках поддержки, оказываемой Центром правительству Туркменистана в продвижении экологической безопасности, с целью оказать содействие усилиям страны, направленным на сокращение выбросов метана в рамках Глобального обязательства по метану”, – сказал Уильям Лиф, исполняющий обязанности начальника экономико-экологического отдела Центра.

Участники семинара рассмотрели такие вопросы, как расчет углеродного следа, порядок выдачи углеродных кредитов и механизм трансграничного углеродного регулирования.

/// nCa, 14 April 2024 (in cooperation with OSCE Ashgabat, 12 April 2024)

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