СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАХА ИМНАДЗЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОДВИЖЕНИЕ МИРА: РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ» В АШХАБАДЕ

АШХАБАД, Туркменистан — 11 апреля 2024 года Спецпредставитель Каха Имнадзе принял участие в конференции «Продвижение мира: реализация стратегий по укреплению доверия между странами», приуроченной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2025 года -Международным годом мира и доверия.

В мероприятии, организованном Министерством иностранных дел Туркменистана совместно с Представительством ООН в Туркменистане в гибридном формате, приняли участие высокие представители организаций системы ООН, дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, государственных структур, а также академических и научных кругов Туркменистана.

Резолюция, инициированная Туркменистаном в ко-спонсорстве с более 30 странами, в том числе всеми государствами Центральной Азии, призвала мировое сообщество разрешать конфликты посредством инклюзивного диалога и переговоров, чтобы содействовать укреплению мира и доверия между государствами-членами ООН.

Выступая перед участниками конференции, Спецпредставитель Каха Имнадзе подчеркнул, что в условиях текущей сложной международной обстановки необходимо вернуть многосторонность в мирное, дипломатическое русло, восстановить доверие между странами, применять культуру уважительного диалога и неконфронтационного подхода, активно способствовать разрешению существующих конфликтов мирными средствами и углублять международное сотрудничество для предотвращения будущих. Он также отметил, что государства-члены должны подтвердить приверженность принципам Устава ООН, чтобы международное сообщество могло преодолеть существующие глобальные вызовы, от которых не застрахована ни одна страна, ни большая, ни маленькая.

В ходе тематических сессий участники обменялись мнением о политических, гуманитарных и экономических механизмах разрешения споров и укрепления доверия, а также роли международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в поддержке и содействии мирным процессам.

/// nCa, 13 April 2024 (in coopertion with UNRCCA, 12 April 2024)

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