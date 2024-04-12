Туркменистан избран в члены Комиссии ООН по социальному развитию на период 2025-2029 годы

9 апреля 2024 года в ходе работы Организационной сессии ЭКОСОС состоялись выборы во вспомогательные органы Совета.

В ходе состоявшихся выборов члены ЭКОСОС единогласно поддержали кандидатуру Туркменистана в члены Комиссии по социальному развитию на период 2025-2029 годы.

Таким образом Туркменистан продолжит свои функции в качестве члена этой Комиссии, которые он выполняет после избрания в 2020 году. /// nCa, 12 апреля 2024 г. [в сотрудничестве с Постоянным представительством Туркменистана при ООН]