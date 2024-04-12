News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан избран в члены Комиссии ООН по социальному развитию на период 2025-2029 годы

Туркменистан избран в члены Комиссии ООН по социальному развитию на период 2025-2029 годы

By

9 апреля 2024 года в ходе работы Организационной сессии ЭКОСОС состоялись выборы во вспомогательные органы Совета.

В ходе состоявшихся выборов члены ЭКОСОС единогласно поддержали кандидатуру Туркменистана в члены Комиссии по социальному развитию на период 2025-2029 годы.

Таким образом Туркменистан продолжит свои функции в качестве члена этой Комиссии, которые он выполняет после избрания в 2020 году. /// nCa, 12 апреля 2024 г. [в сотрудничестве с Постоянным представительством Туркменистана при ООН]

 

 

Related posts:

  1. Туркменистан избран в Комиссию ООН по народонаселению и развитию на 2024-2028 годы
  2. Туркменистан избран в Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на период 2024-2026 гг.
  3. Узбекистан избран членом Комиссии по вопросам науки и технологий в целях развития ЭКОСОС
  4. Делегация Туркменистана в качестве члена Комиссии по народонаселению и развитию ООН принимает участие в работе 56-й сессии Комиссии
  5. Туркменистан избран членом Бюро КВТ Европейской экономической комиссии ООН
  6. Туркменистан избран в органы ООН
  7. ООН и Туркменистан подписали Рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы
  8. Туркменистан в качестве члена Комиссии социального развития ООН продвигает совместные инициативы в ходе её 61-й сессии
  9. Turkmenistan elected as a member of the UN Commission for Social Development for 2025-2029
  10. Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана избран в члены Всемирного водного совета
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan