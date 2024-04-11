Визит спикера парламента Грузии укрепляет партнерство между Туркменистаном и Грузией

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили посетил Туркменистан 9 апреля 2024 года и провел несколько встреч на высшем уровне. Его визит способствовал укреплению партнерства между двумя странами.

Встреча с Президентом Туркменистана

9 апреля президент Сердар Бердымухамедов принял Шалву Папуашвили. Приветствуя гостя, президент Туркменистана отметил, что в настоящее время межпарламентское сотрудничество является одним из важнейших инструментов продвижения конструктивного диалога, поддержания доверия и взаимопонимания между странами и народами.

Папуашвили передал приветствия и наилучшие пожелания от Президента Грузии госпожи Саломеи Зурабишвили и премьер-министра Ираклия Кохабидзе.

Стороны с удовлетворением отметили, что отношения между Туркменистаном и Грузией, построенные на принципах равноправия и взаимного уважения, носят традиционно дружественный характер.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях межгосударственного сотрудничества, был отмечен эффективный характер взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе в таких отраслях, как энергетика, промышленность, здравоохранение и т.д. Партнерство в области транспорта и логистики также было определено в качестве одного из основных направлений.

Как отмечается, обе страны обладают достаточным потенциалом для вывода туркмено-грузинских отношений на качественно новый уровень, отвечающий реальным возможностям и объективным потребностям двух государств.

Президент Туркменистана пригласил главу парламента Грузии принять участие в Международном форуме глав государств и правительств, посвященном 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя, всемирно признанного классика восточной литературы Махтумкули Фраги, который состоится 11 октября в Ашхабаде.

Шалва Папуашвили поблагодарил Президента Сердара Бердымухамедова за решение открыть памятник Шота Руставели в Ашхабаде. Он выразил мнение, что этот жест будет способствовать активизации дружественных связей.

Встреча с министром иностранных дел Туркменистана

9 апреля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность постоянных контактов на различных уровнях, где главным фактором углубления отношений между Туркменистаном и Грузией являются встречи на уровне глав государств и правительств.

Стороны обсудили состояние и перспективы политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Был отмечен плодотворный характер межведомственного сотрудничества и тесного взаимодействия стран на международных площадках.

Собеседники подчеркнули важность деятельности двусторонней межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. В качестве перспективных направлений двустороннего сотрудничества определены сферы транспорта, энергетики и торговли.

В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества стороны коснулись проведения в этом году международных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Говоря о роли парламентской дипломатии, собеседники обсудили состояние и перспективы межпарламентского взаимодействия.

Встреча с Председателем Парламента Туркменистана

9 апреля председатель парламента Туркменистана г-жа Дуньягозель Гульманова провела встречу со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Гульманова ознакомила гостей с составом Меджлиса и проводимой работой по законодательному обеспечению реформ в различных отраслях туркменской экономики.

Как отмечается, парламентские переговоры стали важной частью углубления сотрудничества между двумя странами. Деятельность парламентских групп дружбы, созданных на двусторонней основе, способствует расширению возможностей для обмена опытом в законодательной работе.

В ходе обсуждения текущего состояния туркмено-грузинских парламентских отношений собеседники выразили мнение, что существуют большие возможности для расширения сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Взаимодействие со СМИ

После встреч спикер парламента Грузии провел краткую беседу с представителями грузинских СМИ.

“Во время встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым мы говорили об отношениях между нашими странами, особенно о перспективах развития Среднего коридора”, – заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после аудиенции у главы государства.

Грузинские СМИ сообщают, что на встрече с Президентом Туркменистана также обсуждалось культурное сотрудничество.

“Мы также говорили о важности организации прямых рейсов между странами для укрепления связей между государствами и народами и развития туризма. Мы также говорили о культурном сотрудничестве, которое существует между нашими странами. Я поблагодарил Президента Туркменистана за решение установить памятник Шота Руставели в Ашхабаде. Это, конечно, жест большого уважения к грузинской культуре и истории”, – сказал Шалва Папуашвили, передает грузинское информационное агентство “Интерпрессньюс”. /// nCa, 11 апреля 2024 г.