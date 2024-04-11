Наступил сезон стрижки овец – шерсть туркменских сарджинских овец очень ценна

Отчет nCa

Сезон стрижки овец вот-вот начнется, и в Туркменистане будет много свежей шерсти, в том числе от сарджинских овец, возможно, лучшей породы коренных толстохвостых овец в Центральной Азии.

Сарджинская порода овец выведена на территории Туркменистана путем многолетней селекции туркменских пород.

Шерсть из сарджинских овец используется для производства целого ряда продуктов, включая высококачественные одеяла и дорогие сумки, и, конечно же, легендарные туркменские ковры.

Самая информативная статья об этой породе была написана Сейитгулы Батыровым в 2004 году и впоследствии на протяжении многих лет публиковалась в нескольких изданиях.

Здесь мы приводим статью Батырова полностью:

Туркменская шерсть Сарыджа: основные характеристики

Сейитгулы Батыров

Одной из основных пород овец в Туркменистане и во многих отношениях лучшей породой коренных толстохвостых овец в Центральной Азии является сарыджа.

Сарджинская порода обладает оптимальным сочетанием шерстной и мясной продуктивности, что позволяет ей успешно адаптироваться к условиям пустынных и полупустынных регионов Туркменистана. Благодаря этой способности сарджинская порода является ведущей породой в Туркменистане. Сарджинская порода практически не нуждается в уходе за пастбищами и питается натуральными кормами, что делает эту породу высокорентабельной в Туркменистане.

Средняя живая масса взрослой овцы–самки достигает 55-58 кг, при настриге шерсти 3,0 – 3,5 кг, а у баранов – 70-80 кг и 3,5 – 4,5 кг соответственно. В настоящее время в фермерских союзах Туркменистана сарджинские овцы составляют 13% от общего поголовья овец, разводимых в стране.

Ссылка на статью Батырова

Туркменская шерсть сарыджа: основные характеристики

https://www.jozan.net/turkmen-saryja-wool-basic-characteristics/

Большая часть сарджинского шерстного поголовья сосредоточена на овцеводческих фермах Рухабатского, Гекдепинского и Бахарлынского этрапов (районов). [Эта статья была написана в 2004 году. С тех пор многие и другие дайханские объединения занимаются разведения сарджинской породы овец. Прим. ред.]

Как по качеству, так и по количеству шерсти сарыджинские овцы превосходят все породы толстохвостых овец. Их шерсть относится к категории “гетерогенного полугрубого типа”. На ощупь шерсть мягкая, достаточно эластичная, в основном белого цвета с удовлетворительным блеском. Шерсть сарджинских овец по большей части состоит примерно на 80% из шерсти (пуха), на 15-20% из волосяного покрова (промежуточный волосяной покров) и не более чем на 5% из ворса (колючая шерсть).

Белая длинношерстная шерсть сарджинских овец лучше всего подходит для ковроткачества. Всемирно известные туркменские (в основном текинские) ковры с характерным орнаментом традиционно изготавливаются из этой шерсти. Кроме того, сарджинская шерсть широко используется в производстве шерстяных тканей, трикотажных изделий, искусственного меха и одеял. Спрос на сарджинскую шерсть составляет несколько тысяч тонн в год.

Шерсть сарджинских овец наполовину грубая, неоднородная и по цветовой гамме делится на белую и светло-серую. Шерсть весенней стрижки классифицируется по качеству на I и II классы до поступления на заводы для первичной обработки, а по состоянию – на нормальную, заросшую сорняками, ворсистую и с дефектами.

Флис с текстурой, напоминающей косу, относится к классу I и в основном состоит из шерсти, волосяного покрова и небольшого количества тонкого ворса. Шерсть эластична, с небольшим блеском и небольшой гофрировкой. Ворс заметно выделяется над шерстяной массой. Там нет мертвых волос.

Ко второму сорту можно отнести шерсть, состоящую из более длинных и грубых волокон, чем в I сорте. Волокна шерсти и волосяного покрова преобладают над шерстью кемп по количеству. Допускается незначительное количество отмерших волос на шерсти (по краям).

Неполная шерсть и незагрязненные фрагменты шерсти весом не менее 100 граммов и более классифицируются как (полная) шерсть “флис”, незагрязненные фрагменты шерсти весом менее 100 граммов классифицируются как “фрагментарная” шерсть.

Прочность обычной шерсти “флис” на растяжение высока; легко удаляемая растительная подстилка, следы чесотки, повреждения, вызванные клещом, независимо от их расположения на шерсти, а также растительная подстилка (колючки, пилки) на второстепенных частях шерсти (шея, живот, бедра) – каждая в отдельности или все вместе – легко удаляются, допускается на участках, не превышающих 10 % от общей площади или веса флиса.

Высокое качество шерсти сарджинских овец отличает их от других толстохвостых овец Центральной Азии. Это, а также довольно высокое качество шерсти являются основными причинами, по которым сарджинская порода используется во всем Центральноазиатском регионе для повышения продуктивности местных толстохвостых овец.

Повышение шерстной продуктивности является вопросом первостепенной важности и зависит, главным образом, от уровня кормления и состояния работы по подбору породы в стаде.

Без надлежащего использования пастбищ и обеспечения кормом невозможно увеличить поголовье и качество шерсти.

Одним из важных физических свойств шерсти является ее длина, поскольку именно эта особенность определяет использование шерсти в ковроткацкой промышленности. Оптимальной считается шерсть с длиной ворса не более 50 мм.

При оценке качества шерсти важным фактором является степень ее равномерности по ширине. Чем меньше разница между общей длиной пряди и длиной пушковой зоны, тем качественнее шерсть.

В специфических условиях Туркменистана стрижка весенней шерсти наилучшего качества происходит в период с 15 апреля по 10 мая (“зеленый” период). После этого трава начинает высыхать и, таким образом, прилипает к шерсти и засоряет ее.

Шерсть не должна быть испачкана навозом и мочой. Такая шерсть теряет свои физические качества (прочность и эластичность), а при стирке остается желтой и не позволяет получить ткань желаемого оттенка.

Правильно организованная, своевременная и качественная стрижка гарантирует получение тонкой шерсти и минимизацию потерь.

Перед началом процесса стрижки разрабатывается тщательно продуманный план. В нем должны быть указаны: период стрижки, место, где производится стрижка шерсти, количество овец в разбивке по полу и возрасту, календарный план подготовки стада к стрижке, количество работников по стрижке и дополнительного персонала для ухода за овцами и классификации, места сбора и упаковки шерсти.

В Туркменистане стрижку шерсти проводят во второй половине апреля – начале мая, а осенью – с 15 августа по 10 сентября.

Весеннюю стрижку начинают, когда устанавливается теплая погода, поскольку после стрижки овцы могут страдать от холода. Стрижку не следует начинать слишком рано еще и потому, что теплая погода и зеленая трава очень способствуют росту шерсти и ускоряют процесс ее “созревания”. Этот тип шерсти легче поддается стрижке, что увеличивает общий объем производства.

Также не следует запаздывать с стрижкой, так как овцы сильно страдают, когда погода становится жаркой. Кроме того, поздняя стрижка, как упоминалось выше, приводит к потере шерсти из-за засыхания пастбищных растений.

При круглогодичном содержании пастбищ осенняя стрижка должна проводиться своевременно. Если стрижку провести слишком поздно, овцы не смогут нарастить достаточное количество шерсти к зиме.

Весеннюю и осеннюю стрижку следует проводить в сравнительно короткие сроки, не превышающие 10-15 дней.

Чтобы получить высококачественную войлочную шерсть, ягнят с жирными хвостами следует стричь в конце августа.

Чтобы избежать засорения шерсти, место, где производится стрижка, должно быть тщательно очищено от навоза и продезинфицировано. Шерсть следует стричь на деревянном полу или на чем-то вроде брезента. Категорически запрещается стричь на голой земле.

Перед стрижкой овец не следует кормить и поить в течение как минимум 12-14 часов, в противном случае во время стрижки может возникнуть заворот кишок. Кроме того, таким образом, можно будет избежать засорение шерсти мочой и калом во время стрижки.

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Вот соответствующий отрывок из отчета, опубликованного министерством охраны природы Туркменистана в 2002 году. Отчет озаглавлен “Страновое исследование состояния биоразнообразия Туркменистана”.

“Сарджа – единственная курдючная порода овец в Туркменистане, которая дает

полушерстяную комбинированную шерсть, используемую в производстве ковров. Сарджинская овца рассматривалась как средство разведения курдюков в Центральной Азии и Казахстане. С использованием этой породы были созданы многие другие породы, в том числе таджикская порода, алтайская мясошерстная порода и Каргаминская группа в Казахстане.

Овцы Сарджа были выведены местными жителями. Существуют разные мнения о происхождении породы.

Например, местное население считает, что эта порода была создана во второй половине 19 века.

Столетие назад была выведена туркменская курдючная овца. Некоторые ученые считают, что для создания сарджинской овцы были использованы афганская курдючная порода, а также древнегреческие и монгольские породы. В настоящее время эту овцу разводят в основном в Ахалском велаяте. Учитывая огромную историческую, национальную и экономическую ценность этой породы, Президент Туркменистана издал специальный указ “О развитии сарджинской породы овец в Туркменистане”. Этот указ предусматривает резкое увеличение поголовья овец, общее разведение и дальнейшее улучшение их племенных характеристик. Сегодня в стране насчитывается более 3 миллионов овец породы сарджа”.

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В 2023 году Туркменистан отправил 17,4 тонны сарджинской шерсти осенней стрижки в Курганскую область России для производства одеял. Волокно осенней стрижки короче по длине. Впоследствии партия была доставлена на завод в Иваново, огромный промышленный город России.

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Братья-предприниматели Ровшан и Довран Бегмаммедовы из Туркменистана специализируются на производстве одеял и подушек из овечьей и верблюжьей шерсти.

Их завод расположен в промышленной зоне Ахалского велаята, его мощность составляет 1000 тонн продукции в год. На фабрике есть два цеха – один цех производит шерстяную пряжу для ковров, которая пользуется большим спросом на местном рынке, а другой – одеяла и подушки. Ассортимент каждого вида продукции достаточно велик. Для изготовления постельных принадлежностей используется хорошо обработанная и промытая шерсть.

Начальные этапы обработки, при которых соблюдаются особые экологические меры предосторожности, выполняются на фабрике первичной обработки шерсти в Мары.

Братья утверждают, что овечья шерсть обладает целебными свойствами и снимает боль при артрите, радикулите и остеохондрите. Считается, что люди, пользующиеся одеялами из овечьей шерсти, меньше страдают от мигрени и головокружений. Кроме того, материал сохраняет тепло, отталкивает влагу, а также обладает антибактериальными и органолептическими свойствами.

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На Amazon можно встретить кошельки и сумочки, изготовленные из сарджинской и другой овечьей шерсти, тонкотканые ковры, по цене от 120 до 2800 долларов. Конечно, не только шерсть определяет цену – не менее важны дизайн, внутренняя подкладка, качество аксессуаров и эффективность маркетинговой кампании. /// nCa, 11 апреля 2024 г.