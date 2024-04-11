Казахстан решил установить железнодорожное сообщение с Пакистаном через Трансафганскую железнодорожную ветку

Пакистан и Казахстан договорились о расширении Трансафганской железнодорожной ветки, чтобы улучшить железнодорожное сообщение и простимулировать транзитную, двустороннюю и региональную торговлю, сообщают несколько СМИ, включая Business Recorder.

9 апреля 2024 года в Исламабаде состоялась встреча между Федеральным министром железных дорог и председателем правления Пакистанских железных дорог Сайедом Мазхаром Али Шахом и послом Ержаном Кистафиным.

Согласно сообщению, посол Ержан Кистафин заверил министра железных дорог в серьезности намерений Казахстана наладить железнодорожное сообщение с Пакистаном и другими странами Южной Азии, поскольку это наиболее жизнеспособное и надежное транспортное соединение для расширения торговли и связей между людьми.

В ходе переговоров пакистанская сторона рассказала о продолжающихся усилиях по привлечению иностранных инвесторов для восстановления и расширения железнодорожной сети страны.

Сайед Али Шах выразил большую заинтересованность в расширении сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном, подчеркнув потенциал для поднятия двусторонних и региональных торговых отношений на новую высоту.

Посол Кистафин приветствовал обозначенные подходы, подчеркнув необходимость укрепления диалога как в рамках Совместной рабочей группы по транспорту и региональной связуемости, так и непосредственно между железнодорожными службами двух стран.

19 июля 2023 года Пакистан, Узбекистан и Афганистан подписали протокол о соединении узбекской железнодорожной сети с пакистанскими железными дорогами. Маршрут этого соединения пройдет через Термез в Узбекистане, Мазари-Шариф и Логар в Афганистане и завершится в Пакистане через пограничный переход Харлачи в районе Куррам и достигнет района Кохат, где уже существует железнодорожное сообщение.

По оценкам Узбекистана, железная дорога протяженностью 760 км, как ожидается, сократит сроки доставки грузов между Узбекистаном и Пакистаном примерно на пять дней. В то же время стоимость перевозки грузов также сократится как минимум на 40%. Было подсчитано, что проект будет завершен к концу 2027 года, а к 2030 году поезда смогут перевозить до 15 миллионов тонн грузов в год.

Три страны уже подписали стратегический план по строительству новой Трансафганской железной дороги протяженностью 573 км, которая соединит Центральную Азию с портами на Аравийском море. Соглашение предусматривает проведение совместной экспедиции для изучения маршрута и его рельефа, а также предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

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8 апреля 2024 года nCa сообщило, что железнодорожные власти Казахстана и Узбекистана объединили усилия для создания совместного предприятия. Одной из предполагаемых целей новой структуры является совместная работа по строительству Трансафганской железнодорожной линии, которая соединит железнодорожные системы Узбекистана (и Казахстана) через железнодорожную линию, проходящую через Афганистан. Кроме того, маршрут откроет доступ на Пакистан и впоследствии выход к открытым морям.

Казахстан и Узбекистан объединяют усилия для укрепления железнодорожного сообщения с Китаем, налаживания железнодорожной связи между Центральной Азией и Южной Азией

https://www.newscentralasia.net/2024/04/08/kazakhstan-i-uzbekistan-obyedinyayut-usiliya-dlya-ukrepleniya-zheleznodorozhnogo-soobshcheniya-s-kitayem-nalazhivaniya-zheleznodorozhnoy-svyazi-mezhdu-tsentralnoy-aziyey-i-yuzhnoy-aziyey/

Решение было принято в ходе рабочей встречи президентов двух стран в городе Хива в Узбекистане 5 апреля 2024 года.

Стороны также договорились о строительстве грузовых терминалов на казахстанско-китайской границе и в Узбекистане.

Проект Трансафганской железной дороги, впервые предложенный Узбекистаном в декабре 2018 года, предполагает расширение афганской железнодорожной сети от Мазари-Шарифа до Кабула, а затем до провинции Пактия, сообщает Ariana News.

В Пакистане товары будут перегружаться на пакистанскую железнодорожную систему и отправляться в морские порты Карачи, Гвадар и Касим [Amu News].

Железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Афганистаном уже существует в виде железнодорожной линии Термез-Мазари-Шариф, которая модернизируется, чтобы обеспечить перевозку около 10 миллионов тонн в год. Текущая пропускная способность составляет 4 миллиона тонн в год.

Туркменистан и Афганистан недавно договорились о строительстве железнодорожной линии Тургунди-Герат. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта.

В марте этого года железнодорожные власти Узбекистана и Туркменистана встретились в Ашхабаде и подписали меморандум о взаимопонимании. /// nCa, 11 апреля 2024 г.