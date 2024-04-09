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Энергичный зеленый переход – Все новые или реконструированные здания в Таджикистане должны быть оборудованы системами солнечной энергетики

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В Таджикистане принят закон, согласно которому все здания, как новые, так и реконструированные, должны быть обязательно оборудованы системами солнечной энергетики.

Таджикская служба новостей “Азия Плюс” сообщает, что в дополнение к обычной электросети все здания должны быть оборудованы солнечными батареями с возможностью накопления энергии в ночное время.

Под действие этого документа подпадают различные типы зданий: образовательные, медицинские, культурные, туристические, административные, общественные, спортивные комплексы, жилые здания, промышленные предприятия, торговые и сервисные центры, точки общественного питания и даже парки развлечений, дороги и улицы.

Государственные органы будут обеспечивать соблюдение этого приказа. Одновременно правительство будет также контролировать и регулировать цены на материалы и оборудование для систем солнечной энергетики.

Это огромный шаг вперед в рамках стратегии развития зеленой экономики и стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. /// nCa, 9 апреля 2024 г.

 

 

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