Посольство Катара в Ашхабаде провело Ужин Ифтар

6 апреля 2024 года временный поверенный в делах Катара Ганем бин Абдулла АЛЬ-РЕМАЙХИ провел ужин-ифтар в посольстве в Ашхабаде.
Среди гостей были главы и члены дипломатических миссий мусульманских стран, базирующихся в Ашхабаде, международных организаций, лидеры деловых кругов и близкие друзья Катара.
Молитву провел Верховный муфтий Туркменистана.
На ужине под открытым небом на лужайке перед посольством были поданы традиционные блюда катарской кухни.
Вот несколько фотографий с мероприятия:
///nCa, 7 апреля 2024 г. (фото – nCa)