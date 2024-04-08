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Посольство Катара в Ашхабаде провело Ужин Ифтар

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6 апреля 2024 года временный поверенный в делах Катара Ганем бин Абдулла АЛЬ-РЕМАЙХИ провел ужин-ифтар в посольстве в Ашхабаде.

Среди гостей были главы и члены дипломатических миссий мусульманских стран, базирующихся в Ашхабаде, международных организаций, лидеры деловых кругов и близкие друзья Катара.

Молитву провел Верховный муфтий Туркменистана.

На ужине под открытым небом на лужайке перед посольством были поданы традиционные блюда катарской кухни.

Вот несколько фотографий с мероприятия:

///nCa, 7 апреля 2024 г. (фото – nCa)

 

 

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