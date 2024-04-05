Состоялось заседание Руководящего Комитета Рамочной Программы Сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН

4 апреля 2024 года в МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Руководящего Комитета по реализации Рамочной Программы Сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 года (РПС) и Национальной рабочей группы по реализации Целей устойчивого развития в Туркменистане.

В мероприятии, состоявшемся под председательством Заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой, принимали участие сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства финансов и экономики Туркменистана, а также представители более 20-и соответствующих министерств и ведомств страны. В работе совещания участвовали Постоянный координатор ООН в Туркменистане, а также главы структурных подразделений ООН в Ашхабаде.

Бяшимова в своем выступлении акцентировала внимание участников на необходимость систематизации механизма взаимодействия и инструмента реализации проектно-программной деятельности министерств и ведомств Туркменистана с агентствами ООН в Ашхабаде.

Она также выразила уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь значительных результатов, отвечающих объективным потребностям сегодняшнего дня и духу партнерства, долгосрочным интересам Туркменистана и ООН в деле обеспечения устойчивого развития и поступательного прогресса. В данном контексте выделена значимость совместной системной работы на базе среднесрочных и долгосрочных программ и планов.

Выступая на совещании, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко в первую очередь подчеркнул особое внимание и приверженность Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова развитию стратегического партнерства с ООН по широкому спектру. Он выразил благодарность Правительству Туркменистана за содействие в реализации совместных программ и проектов, нацеленных на благополучие жителей Туркменистана.

Также в ходе своего выступления, Д.Шлапаченко напомнил, что в 2024 году мировое сообщество ожидает Саммит Будущего, который будет основываться на результатах прошедшего Саммита ЦУР, и в том числе направлен на ускорение реализации Повестки дня на период до 2030 года. В связи с этим он выразил уверенность, что Туркменистан и ООН, вместе определяя приоритеты совместной работы в рамках Повестки 2030, смогут лучше сфокусироваться на благосостоянии наиболее уязвимых групп населения, повысить эффективность сотрудничества в достижении ЦУР следуя принципу никого не оставить позади.

В ходе заседания, выступившие сделали акцент на разработку новой «дорожной карты» по реализации Рамочной Программы Сотрудничества на период 2026-2030 годы, стратегию по её финансированию, а также план мониторинга и оценки деятельности.

Далее, выступившие обменялись мнениями по укреплению взаимодействия по правовой и социально-экономической направленности, согласно фокусу нижеследующих пяти целевых групп Рамочной программы:

• продовольственная безопасность и изменение климата, посредством применения современных зеленых технологий;

• цифровизация и управление данными;

• дальнейшее развитие системы образования с упором на школьное и профессиональное образование;

• укрепление потенциала здравоохранения;

• развитие правозащитных институтов в Туркменистане, в частности, формирование специализированных направлений в структуре Уполномоченного по правам человека по защите прав ребенка, обеспечению прав женщин и др.

Участники заседания выразили уверенность, что партнерство Туркменистан – ООН имеет большие перспективы и будет развиваться в более динамичном ключе.

По итогам встречи подготовлен Протокол очередного заседания Руководящего Комитета, в котором отражены практические меры по реализации Программы. ///МИД Туркменистана, 4 апреля 2024 г.