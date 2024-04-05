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Президент Туркменистана принял исполнительного директора Делового совета «Туркменистан – США»

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В четверг, 4 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Делового совета «Туркменистан–США» Эрика Стюарта.

В ходе встречи, Президент подчеркнул, что Туркменистан придаёт большое значение развитию отношений с США на принципах обоюдного уважения и доверия.

Отметив вклад американских компаний в эффективное использование экономических возможностей страны, глава государства констатировал, что на протяжении многих лет такие крупные американские компании, как «Boeing», «General Electric», «John Deere», «Case New Holland», реализуют важные проекты в Туркменистане.

В данном контексте особо отмечалась значимая роль Делового совета в развитии туркмено-американских торгово-экономических отношений, который превратился в действенный инструмент для налаживания, укрепления и активизации продуктивных контактов между экономическими субъектами двух стран.

В числе перспективных направлений сотрудничества обозначены нефтегазовый сектор, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, транспорт и коммуникации, агропромышленный комплекс, сфера высоких технологий и др.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан приветствует наращивание эффективного взаимодействия с компаниями США и готов рассмотреть конкретные предложения со стороны Делового совета.

В свою очередь Эрик Стюарт подтвердил стремление деловых кругов США к укреплению позиций на туркменском рынке и участию в реализации новых совместных проектов. ///nCa, 5 апреля 2024 г.

 

 

 

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