Посол Республики Словения в Туркменистане вручила верительные грамоты в Парламенте

3 апреля 2024 года Посол Словении в Туркменистане (с резиденцией в г.Москва) Дарья Бавдаж Курет вручила копии верительных грамот в МИД Туркменистана и верительные грамоты – Председателю Парламента Дунъягозель Гулмановой.

Во время встречи с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой стороны обсудили повестку туркмено-словенских отношений, охватывающих различные направления межгосударственного взаимодействия. Было констатировано, что сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Словения развивается на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнёрства.

Констатируя эффективный характер взаимовыгодного сотрудничества, стороны обсудили перспективы развития отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники рассмотрели вопросы проведения очередного заседания Межправительственной туркмено-словенской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также политических консультаций между МИДами двух стран.

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На встрече с председателем Меджлиса, Посол отметила, что Словения очень заинтересована в укреплении двусторонних отношений во всех сферах.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность достигнутых результатов в развитии сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также на парламентском уровне. ///nCa, 4 апреля 2024 г.