Начался официальный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с офциальным визитом прибыл в Республику Таджикистан, сообщает НИАТ «Ховар»

Церемония официальной встречи высокопоставленного гостя прошла на территории Дворца нации, которая была празднично оформлена в честь приёма гостя.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и пригласил его на почётный подиум.

Церемония встречи продолжилась рапортом командира Почётного караула, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением перед Почётным караулом, выражением уважения высокопоставленного гостя к Государственному флагу Таджикистана, знакомством с официальными делегациями обеих сторон и завершилась торжественным маршем подразделений Почётного караула перед лидерами двух наций.

В рамках визита предусмотрены встречи и переговоры на высоком государственном уровне между Республикой Таджикистан и Туркменистаном, будет рассмотрен широкий спектр двустороннего сотрудничества. После встречи и переговоров на высоком уровне между Таджикистаном и Туркменистаном будет подписан ряд новых документов о сотрудничестве.

Также в рамках программы поездки Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретится с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзода, Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода и примет участие в совместной концертной программе мастеров искусств Республики Таджикистан и Туркменистана — «Вечер дружбы». ///nCa, 4 апреля 2024 г.