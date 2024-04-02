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Казахстан и Туркменистан готовы расширять стратегическое сотрудничество по газу

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В Ашхабад с визитом прибыл Председатель Правления основной газовой компании Казахстана АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов.

Как сообщают в компании, 2 апреля Жаркешов встретился с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыром Амановым и Председателем Государственного концерна «Türkmengaz» Максатом Бабаевым.

В ходе проведенных переговоров стороны обсудили планы по усилению плодотворного сотрудничества двух стран в газовой отрасли.

В частности, стороны отметили обоюдную заинтересованность в совместном освоении добычных активов, реализации газопроводных проектов на территории двух стран и поставках газа на взаимовыгодной основе.

По итогам встреч стороны выразили готовность к сотрудничеству по расширению стратегического взаимодействия в газовой отрасли.

Ранее, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан готов рассмотреть предложение Туркменистана по поставкам электроэнергии и газа для обеспечения энергетической безопасности и с учетом коммерческой привлекательности.

В ноябре 2023 года Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с Президентом Касым-Жомарт Токаевым подтвердил готовность Туркменистана к активизации двустороннего диалога по поставкам туркменского природного газа в Казахстан.

АО «НК «QazaqGaz» управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. ///nCa, 2 апреля 2024 г.

 

 

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