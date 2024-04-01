Сертификация судоверфи и трансфер судостроительных технологий – сотрудничество Южной Кореи и Туркменистана приносит плоды

Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» в Туркменистане готовится к получению ISO-сертификатов при поддержке корейских специалистов, сообщает Агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряйоллары».

В рамках подготовки к сертификации на заводе проводится аудит корейской компанией. Получение сертификатов ISO 9001: подтвердит систему менеджмента качества; ISO 45001: гарантирует систему менеджмента охраны здоровья и техники безопасности, ISO 14001: обеспечит систему менеджмента окружающей среды.

Сертификация откроет для туркменского судостроителя доступ к новым рынкам и партнерам, а также укрепят доверие к заводу со стороны клиентов.

Кроме того, совместно с «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd» (KSIT) продолжается реализация проекта строительства двух сухогрузов грузоподъемностью 6100 тонн. В кратчайшие сроки в рамках проекта на завод будут доставлены необходимое оборудование и материалы.

Еще одним знаменательным событием в истории партнерства между «Балканом» и KSIT стала передача туркменской стороне свои ноу-хау в области судостроения. Переданная проектная документация существенно расширяет возможности завода, позволяя строить до 5 судов в год вместо 4, а также определяет новые стандарты судостроения в Туркменистане.

Для реализации этих целей на заводе ведутся активные работы по переоснащению, закупается новое оборудование, оптимизируются производственные процессы и ускоряются нормативы. ///nCa, 1 апреля 2024 г.