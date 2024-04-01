Энергосбережение, гидрометеорология и ратификация соглашения с Китаем о международных автоперевозках – какие новые законы принял Парламент Туркменистана?

В субботу, 30 марта 2024 года, состоялось пятое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва, сообщает TDH.

По итогам сессии были приняты следующие законопроекты:

Закон Туркменистана «Об энергосбережении и энергоэффективности» устанавливает правовую, экономическую и организационную основы стимулирования в данной области. В целях реализации государственной политики, в этом направлении предусматривается применение энергоэффективных технологий и внедрение энергоменеджмента в Туркменистане, что будет способствовать дальнейшему развитию национальной экономики, а также позволит будущим поколениям использовать энергетические ресурсы на протяжении многих лет.

Закон Туркменистана «О гидрометеорологической деятельности» – По мнению законодателей, принятие данного документа послужит определению правовой основы регулирования при предоставлении органам государственной власти, юридическим и физическим лицам конкретной информации о гидрометеорологической деятельности и состоянии окружающей среды.

Кроме того, законопроект содержит положения о подготовке специалистов в этой области, финансировании соответствующих работ и международном сотрудничестве. В документе также определяется государственная система гидрометеорологических наблюдений.

Ратифицировано Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении – Парламентарии подчеркнули, что документ упорядочивает автомобильные пассажирские и грузовые перевозки между двумя странами на взаимовыгодных условиях, а также транзитную транспортировку в пределах их границ.

Также, в ходе сессии внесены дополнения и изменения в следующие кодексы и законы:

Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана

Семейный кодекс Туркменистана

Кодекс Туркменистана «О земле

Закон Туркменистана «О ветеринарном деле».

Также с целью поощрения лиц, имеющих инвалидность и с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой и спортом, и приведения в соответствие с нормами, принятыми в мировой практике, были рассмотрены поправки в Положения о почётных званиях Туркменистана «Заслуженный мастер спорта Туркменистана» и «Заслуженный тренер Туркменистана». Это окажет большую поддержку в приобщении лиц с ограниченными возможностями здоровья и имеющих инвалидность к занятиям спортом.

Принятые законы и поправки к законодательным актам будут опубликованы в печатной прессе Туркменистана. ///nCa, 1 апреля 2024 г.