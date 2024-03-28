В Туркменистане состоялась международная туристическая конференция

27 марта 2024 года в Туркменистане состоялась международная конференция, посвященная теме “Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане”.

Мероприятие состоялось в рамках торжественных мероприятий, посвященных провозглашению Анау культурной столицей тюркского мира на 2024 год.

В конференции приняли участие делегации ряда стран в том числе: Турции, Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызской Республики, Казахстана, Китая, Германии, Японии, Швеции, Кореи, Шри-Ланки.

На полях конференции состоялась выставка декоративно-прикладного искусства тюркоязычных стран.

Участники конференции заслушали послание президента Сердара Бердымухамедова.

В Послании Главы государства говорится: «Исторические памятники нашей страны, такие как Древний Мерв, Ниса, Куняургенч, «Великий Шёлковый путь: Заравшан–Каракумский коридор», Государственные природные заповедники «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr», Государственный биосферный заповедник «Repetek» и его пустынная экосистема «Ýerajy» внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти места широко известны своими древними памятниками, относящимися к ранним векам, и уникальной природой».

Сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, туризм выступает одной из приоритетных отраслей экономики нашей страны, которую с учётом богатого исторического прошлого с полным правом можно назвать уникальным музеем под открытым небом. Изучение и применение мирового опыта индустрии туризма и активного отдыха напрямую служит всестороннему развитию туристического сектора Туркменистана, совершенствованию его инфраструктуры.

В обращение Президента отмечается: «Актуальные направления государственной стратегии по развитию туристического комплекса Туркменистана – расширение географии и многообразия туристических маршрутов, повышение качества оказываемых услуг, подготовка квалифицированных специалистов для данной отрасли, налаживание эффективной информационно-рекламной деятельности и плодотворных международных связей».

В сообщении официального информационного агентства Туркменистана TDH говорится: «Сегодня Туркменистан прекрасно отвечает растущему среди европейских любителей путешествий спросу на исторические туры по местам с природной экзотикой, контрастом старины и современности. В числе популярных туров – путешествия по маршруту Великого Шёлкового пути. Так, гостей нашей страны притягивает встреча с одной из выдающихся и вместе с тем всё ещё полной нераскрытых загадок цивилизацией Востока – страной Маргианой, знаменитой своими уникальными памятниками и сенсационными открытиями археологов».

«Неизгладимое впечатление у зарубежных туристов оставляют экскурсии в Государственный историко-культурный заповедник «Древний Мерв», город Куняургенч и др. Радующие взор своим величием и удивительной красотой эти и другие памятники отличаются высокой степенью совершенства использованных технических и изобразительных приёмов, демонстрируют непрерывность тысячелетней культурной традиции», – говорится в сообщении ТДХ.

Выступавшие подчеркивали, что культурное взаимопонимание, экономическая устойчивость и социальная ответственность переплетаются в туристическом образовании, которое выходит за обычные границы преподавания. Обучая людей тонкостям туризма, они могут получить возможность внести значимый вклад в рост отрасли, открывая новые перспективы экономического процветания и способствуя межкультурному взаимопониманию, отметили участники конференции.

Было заявлено, что туризм не только выигрывает от мира и стабильности, как и большинство других секторов, но и сохраняет и продвигает культурную самобытность и наследие. Соответственно, профессионалы туризма выступают в качестве культурных посредников, играя ключевую роль в преодолении культурных различий.

Акцентируя внимание на широких перспективах долгосрочного сотрудничества в этом сегменте, докладчики подчеркнули, что в настоящее время, учитывая условия, созданные для развития этого направления, необходимо продвигать туристические возможности Туркменистана за рубежом. Также речь шла о практической реализации совместной программы “Один тур – весь регион”, которая охватит весь спектр туристических продуктов.

В кулуарах форума состоялись рабочие встречи, подписаны соответствующие документы, установлены новые контакты, обсуждены перспективы сотрудничества.

В рамках форума в Туркменском государственном институте культуры состоялась научно-практическая конференция, где зарубежные участники обменялись опытом в сфере туризма с преподавателями и студентами туркменского университета. /// nCa, 28 марта 2024 г.