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Пакистан привержен проекту ТАПИ, заявил федеральный министр нефти

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На встрече во вторник, 26 марта, посол Туркменистана Атаджан Мовламов и федеральный министр нефти Пакистана д-р Мусадик Малик подтвердили свою приверженность завершению проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Посол передал свои поздравления министру в связи со вступлением в должность. В свою очередь, д-р Мусадик Малик выразил благодарность за поддержку посла и пообещал поддерживать партнерство между обеими странами.

Он подчеркнул, что ТАПИ является “флагманским проектом”, и выразил непоколебимую приверженность Пакистана его успешному завершению.

Д-р Малик отметил значительный прогресс, достигнутый в ходе его предыдущего срока полномочий, подчеркнув , что намерен сохранить эту динамику.

Посол Мовламов представил информацию о предстоящих встречах, включая заседания межправительственной комиссии и рабочей группы, запланированные на этот год.

Он подчеркнул потенциал ТАПИ как “беспроигрышной ситуации для всех участвующих сторон”.

Посол также передал Пакистану приглашение принять участие в форуме по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, который состоится в Париже в апреле. /// nCa, 27 марта 2024 г.

 

 

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