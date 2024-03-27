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Казахстан может рассмотреть вариант импорта электроэнергии из Туркменистана

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Казахстан готов рассмотреть предложение Туркменистана по поставкам электроэнергии и газа для обеспечения энергетической безопасности и с учетом коммерческой привлекательности. Об этом на пресс-конференции во вторник, 26 марта рассказал Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передают казахстанские сми.

«У нас на регулярной основе идут консультации со всеми нашими коллегами из стран Центральной Азии в части взаимного обмена и поставок энергоресурсов. В целом, Туркменистан имеет возможность поставки электроэнергии. Уже в настоящее время осуществляется экспорт в Кыргызскую Республику», – отметил министр.

«Мы будем исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов. Мы в целом готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей», – добавил он.

Саткалиев уточнил, что пока Казахстан еще не получил официальное предложение от Туркменистана.

«Мы наверное, поручим компании «КазМунайГаз» и компании KEGOC отработать данные моменты, связанные с реализацией данных предложений. Это зависит от коммерческих договоренностей», – сказал он.

Ранее KEGOC (казахстанская компания по управлению электрическими сетями) заявляла, что с октября 2024 года по март 2025 года в стране прогнозируется дефицит электроэнергии. При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт и генерации станций 16,4 ГВт, дефицит может составить порядка 1,025 ГВт (Kazinform, 5 марта 2024 г).

В целом, по данным АО «KEGOC», прогнозный баланс электрической мощности на 2024–2030 годы складывается со значительным ее дефицитом — до 6,2 ГВт к 2030 году.

Туркменистан неоднократно заявлял о возможностях поставок электроэнергии и газа в Казахстан.

В ноябре 2023 года Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с Президентом Касым-Жомарт Токаевым подтвердил готовность Туркменистана к активизации двустороннего диалога по поставкам туркменского природного газа в Казахстан. Тогда отмечалась целесообразность организации в ближайшее время встречи между профильными министерствами и компаниями двух стран.

Более того, что Туркменистан строит электростанцию мощностью 1574 МВт в Балканском велаяте, приблизительно в 250 километрах от туркмено-казахстанской границы. По мнению Бердымухамедова, это «станет дополнительной опцией для организации поставок туркменской электроэнергии в Казахстан».

В середине марта на встрече Совета Старейшин ОТГ в Ашхабаде, Аркадаг Бердымухамедов вновь указал на «хорошие возможности для экспорта туркменского природного газа и электроэнергии в Казахстан, Азербайджан и Турцию». Он отметил, что тюркские государства смогут в полной мере воспользоваться преимуществами географической близости, ресурсного потенциала и средств поставки. ///nCa, 27 марта 2024 г.

 

 

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