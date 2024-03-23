Туркменистан выразил соболезнования России в связи с террористическим актом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением и взрывом, произошедшим в городе Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл», повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла.

В этот трудный момент от имени народа и Правительства страны, а также от себя лично глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Заявление МИД Туркменистана

Туркменистан выступает с решительным осуждением террористического акта, произошедшего 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл» в г. Красногорске Московской области.

Выражаем соболезнования и поддержку родным и близким погибших людей. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

О событиях в Крокус сити холле

“Крокус сити холл” (Crocus City Hall) — концертный зал в Красногорске в Московской области. Семиэтажное здание имеют общую площадь свыше 38 тыс. кв. м.

В комплексе есть зал более чем на 9,5 тыс. мест.

Комплекс открыт 25 октября 2009 года.

22 марта 2024 года вечером неизвестные устроили стрельбу в “Крокус сити холле” в Красногорске, передал ТАСС. Устроившие теракт в “Крокус сити холле” в Подмосковье, были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и боеприпасов. Как сообщают российские сми, зал был полон зрителей. Также, прицельную стрельбу террористы вели по зрителям, пытавшихся покинуть здание.

После стрельбы в комплексе произошел взрыв и последовал пожар. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Примерно треть здания была охвачена пожаром, шел густой черный дым.

Пожарные снимали людей с крыши, эвакуировали порядка 100 человек.К тушению огня привлекали авиацию. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды.

Крыша сооружения сгорела почти полностью и обрушилась. Пожар, по данным на 0:55 мск, был локализован.

В результате теракта следственный комитет России сообщил, что 60 человек погибли. По данным ФСБ, свыше 100 пострадали.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей. 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. ///nCa, 23 марта 2024 г.