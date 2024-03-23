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Телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

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Сегодня состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Прежде всего, Герой-Аркадаг адресовал спикеру верхней палаты Парламента РФ искренние соболезнования от себя и от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в связи с произошедшей вчера в Подмосковье трагедией, унесшей жизни многих людей, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого ужасного теракта.

– Мы с Вами давние друзья и в течение многих лет работаем вместе во имя укрепления дружбы народов Туркменистана и Российской Федерации. Поэтому в такой трудный час Вы полностью можете рассчитывать на братскую поддержку Туркменистана, – подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа. В данной связи была выражена готовность туркменской стороны предоставить врачебную помощь, направить лекарственные препараты, перевязочные материалы, другие необходимые предметы.

Особо была подчёркнута готовность предоставления всяческого содействия пострадавшим детям. Как отмечалось, в качестве дружеского жеста их могут принять в Туркменистане, где им будут созданы все условия для физической и психологической реабилитации в самых современных медицинских и оздоровительных центрах нашей страны. В этом гуманном деле будут использованы все возможности Благотворительного Фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, возглавляемого Героем-Аркадагом.

В ходе беседы подчёркивалось, что для Туркменистана Россия всегда была и остаётся добрым соседом, другом, стратегическим партнёром.

Выразив благодарность Председателю Народного Совета Туркменистана, а также Президенту страны, Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко подчёркнула высокую значимость туркмено-российских отношений по самому широкому спектру направлений. В данном контексте отмечена твёрдая приверженность и далее продолжать курс на развитие традиционно дружественных связей между народами Российской Федерации и Туркменистана.

Руководители высших представительных органов народной власти обоих государств, уделив особое внимание гуманитарной составляющей двусторонних отношений, заявили, что прямые человеческие контакты, взаимное уважение к языку, культуре, традициям и обычаям друг друга составляют прочную основу для наращивания потенциала настоящего и будущего сотрудничества.

В заключение, Национальный лидер туркменского народа еще раз выразил твердую поддержку народу России.

///TDH/МИД Туркменистана, 23 марта 2024 г. 

 

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