Делегация Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) посетила Государственную таможенную службу Туркменистана

13 марта 2024 года представители Государственной таможенной службы Туркменистана встретились с Заместителем Руководителя компонента программы «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) г-жой Асель Узагалиевой. Встреча состоялась в рамках рабочего визита г-жи Узагалиевой в Туркменистан для участия в ежегодном мероприятии по планированию GIZ. На встрече также присутствовал представитель GIZ в Туркменистане Ахметяр Кулов.

В ходе встречи г-жа Узагалиева рассказала о проекте «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», который осуществлялся в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане и был завершен в декабре прошлого года.

Заказчиком проекта с общим бюджетом 7 млн евро выступило Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. В контексте инициативы указанным странам была оказана поддержка в стандартизации, упрощении и цифровизации процедур в рамках реализации соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли.

Целью данной встречи было обсуждение возможного сотрудничества в рамках Регионального проекта GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии». ///Государственная Таможенная Служба Туркменистана