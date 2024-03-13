

12 марта в Ашхабаде состоялось 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств, прошедшее под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, члена Совета старейшин ОТГ Гурбангулы Бердымухамедова.

Открывая заседание Аркадаг Бердымухамедов поприветствовал Председателя Совета старейшин ОТГ, Генерального секретаря Организации и всех собравшихся и поздравил участников заседания с наступлением священного благодатного месяца Ораза.

Как известно, продолжил Аркадаг Бердымухамедов, на предыдущих заседаниях Совета старейшин был вынесен ряд важных предложений по развитию и укреплению разнопланового сотрудничества в рамках ОТГ, которые носили направляющий и рекомендательный характер на встречах глав государств Организации. Он отметил важность обсуждения вопросов, связанных с обогащением существующего партнёрства по широкому спектру, и высказал мнения и взгляды на этот счёт.

Первым на заседании выступил Председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырыму.

Он отметил, что заседание Совета старейшин Организации впервые проводится в государстве, имеющем статус наблюдателя ОТГ.

Подчёркивалось, что тесное сотрудничество между странами-членами и наблюдателями ОТГ вносит весомый вклад в деятельность Организации тюркских государств. Как отмечалось, работа Совета старейшин получила высокую оценку на высшем уровне, что нашло отражение в Астанинской декларации, принятой по итогам 10-го Саммита ОТГ, который состоялся в столице Казахстана в ноябре 2023 года. Это наглядно свидетельствует о превращении Совета в активно действующую структуру.

Подчёркивалось, что наличие огромного общего потенциала, братская солидарность и поддержка, эффективное многоплановое сотрудничество позволяют странам ОТГ достигать позитивных результатов в устойчивом развитии. Благополучие и стабильность в тюркских государствах в значительной степени способствуют благополучию и стабильности в регионе. В этих целях необходимо активизировать совместные усилия для дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнёрства.

По словам Председателя Совета старейшин ОТГ, приоритетное внимание страны ОТГ уделяют взаимодействию в сферах экономики и торговли, транспорта, энергетики, инвестиций, в других перспективных областях. Был также затронут вопрос регулярного участия членов Совета старейшин в Саммитах ОТГ.

Следующим выступил Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев. Омуралиев отметил важность итогов состоявшегося в Астане в ноябре 2023 года Саммита ОТГ для дальнейшего развития сотрудничества тюркских государств. При этом констатировалось укрепление взаимодействия и солидарности братских стран, что имеет большое значение в современный период, когда регион и мир сталкиваются с новыми вызовами.

Подчёркивалось, что реализованы и предпринимаются конкретные шаги по активизации сотрудничества в экономической, коммерческой и инвестиционной сферах, в транспортно-коммуникационном и промышленном секторах, по увеличению объёмов взаимного товарооборота, обеспечению продовольственной безопасности.

Неотъемлемой составляющей межгосударственного взаимодействия выступает и гуманитарная область.

В ряду приоритетных векторов партнёрства между тюркскими странами – область энергетики. В этой Омуралиев указал на актуальность инициативы Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым о подготовке Дорожной карты ОТГ по развитию сотрудничества в этой сфере.

Затрагивая тему празднования 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги и провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира, Омуралиев подтвердил готовность оказать со стороны ОТГ всемерную поддержку в проведении праздничных мероприятий.

Завершая своё выступление, Генеральный секретарь Организации тюркских государств поблагодарил членов Совета старейшин за высказанные рекомендации, отметив, что они будут направлены Секретариатом ОТГ соответствующим органам стран-участниц.

В продолжение заседания слово было предоставлены члену Совета старейшин ОТГ от Республики Казахстан Икраму Адырбекову.

Отметив, что в состав казахстанской делегации вошли известные и уважаемые аксакалы, внёсшие и ныне вносящие весомый вклад в становление и развитие независимого Казахстана, Адырбеков выразил уверенность, что высказанная Аркадагом идея о взаимных визитах старейшин в будущем станет доброй традицией. Отмечалось также, что аксакалы, входящие в состав прибывшей в Ашхабад делегации, свободно владеют туркменским языком.

Затрагивая тему туркмено-казахстанских отношений, Адырбеков подчеркнул, что сегодня туркмено-казахстанский диалог обрёл характер стратегического партнёрства, где определяющую роль играют визиты и контакты на высшем уровне. Две страны постоянно оказывают друг другу взаимную поддержку, в том числе на международной арене. Констатировалось также наличие солидного потенциала для сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной сферах, в АПК. Большое значение придаётся укреплению традиционного взаимодействия в культурно-гуманитарной области. В частности, отмечалось, что одна из центральных улиц Астаны названа именем великого туркменского поэта Махтумкули, чьё 300-летие широко празднуется в текущем году.

Далее выступил член Совета старейшин от Кыргызской Республики Метедкан Шеримкулов.

Шеримкулов выразил благодарность Гурбангулы Бердымухамедову за организацию 15-го заседания Совета старейшин ОТГ в Ашхабаде. Он также поздравил всех с 300-летием Махтумкули Фраги и отметил дружественный характер туркмено-кыргызских отношений.

Шеримкулов выразил признательность Бердымухамедову за его вклад в укрепление межгосударственного диалога между тюркскими государствами.

Он выразил уверенность, что заседание в Ашхабаде укрепит дружбу между тюркскими народами и расширит сотрудничество в различных сферах.

Затем слово было предоставлено члену Совета старейшин ОТГ от Узбекистана Содикжону Турдиеву.

Турдиев подчеркнул, что межгосударственные отношения, опираясь на общность исторических и культурных корней, успешно развиваются по всем направлениям. Зримыми символами уз дружбы и добрососедства являются прекрасные парки «Ашхабад» и «Ташкент», расположенные в столицах обеих стран.

Что касается деятельности ОТГ, то, как отмечалось, она прежде всего продвигает идеи обеспечения мира в регионе, развития торгово-экономического сотрудничества и экономической интеграции. В центре внимания ОТГ – актуальные вопросы, касающиеся экологии, гуманитарной сферы, включая науку, образование и культуру, гармоничное воспитание молодого поколения, а также таких направлений, как энергетика, транспорт, инвестиции, обеспечение продовольственной безопасности.

Так, на Саммите ОТГ, состоявшемся в минувшем году в Астане, был озвучен ряд предложений и инициатив. В данном контексте было выражено мнение, что главная задача старейшин заключается в действенной поддержке этих инициатив, охватывающих приоритетные векторы сотрудничества.

Турдиев также затронул тему образования и воспитания молодого поколения, отметив важность стимулирования и поощрения талантливой молодёжи, стремящейся к инновациям.

Следующий спикер – член Совета старейшин от Венгрии Аттила Тилки.

Как отмечалось, экономическое сотрудничество с тюркскими государствами позитивно отражается на венгерской экономике. Взаимодействие Венгрии и ОТГ является примером конструктивного партнёрства, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения.

Подчёркивалось, что страны ОТГ располагают солидным потенциалом для сотрудничества в различных сферах. Одним из важных направлений также были названы контакты в области образования. В данном контексте подчёркивалось укрепление туркмено-венгерское взаимодействие в образовательной сфере. Имеются возможности для взаимополезных связей и в других актуальных направлениях, в том числе в области водного хозяйства.

Тилки подчеркнул, что в свете современных реалий значение надёжного, взаимоуважительного партнёрства существенно возрастает.

Затем состоялось выступление Аркадага Бердымухамедова, в котором изложены взгляды и предложения Туркменистана как страны, принимающей 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств.

Ниже приводим тезисы из его выступления:

Совет старейшин станет важной частью деятельности Организации тюркских государств в общественном, социально-гуманитарном и культурном направлениях. Он должен способствовать выполнению решений и договорённостей, достигнутых на государственном уровне.

Оказывая содействие международным гуманитарным отношениям Организации, Совет должен активно участвовать в народной дипломатии.

Единство и солидарность тюркских государств очень важны в нынешних непростых международных условиях.

В нынешних геополитических и экономических условиях необходимо восстановить функции и роль наших народов и государств.

Энергетика – Туркменистан считает необходимым создать эффективную, надёжную, самодостаточную модель сотрудничества в общих нестабильных условиях мировых энергетических рынков.

В настоящее время Туркменистан поставляет электроэнергию в Узбекистан и Кыргызстан. Есть также планы по отправке туркменского природного газа по восточному направлению.

У нас также есть хорошие возможности для экспорта туркменского природного газа и электроэнергии в Казахстан, Азербайджан и Турцию.

Транспорт – Мы должны приступить к созданию единой транспортной стратегии.

«Тюркский пояс» много веков назад оказал значительное позитивное влияние на прогресс человечества. Он географически связал развитие восточной и западной культур — сейчас следует говорить о переосмыслении и адаптации к этой великой исторической миссии тюркских народов.

Мы никогда не откажемся от своих корней, от верности семейным узам, уважения к родителям и старшим. Мы не изменим приверженности принципам почитания традиций и обычаев, патриотизма, долга.

В текущем году в Туркменистане и за рубежом отмечается 300-летие со дня рождения нашего великого мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.

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По итогам заседания было принято соответствующее Коммюнике. 16-е заседание Совета Старейшин ОТГ состоится в Будапеште, Венгрия. ///nCa, 13 марта 2024 г. (на основе репортажа TDH)