Аркадаг Бердымухамедов встретился с Председателем Совета старейшин Организации тюркских государств

Во вторник, 12 марта, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырымом.

В ходе встречи были подведены итоги заседания Совета, обсуждены вопросы предстоящей работы Организации, а также развития отношений между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о важности объединения совместных усилий в развитии дружественных, братских отношений между странами ОТГ, в частности, о расширении культурно-гуманитарного диалога.

Особая роль в развитии отношений в сферах экономики, торговли, транспорта, энергетики, инвестиций принадлежит членам Совета старейшин, сказал Аркадаг Бердымухамедов.

В завершение встречи Йылдырым ещё раз выразил признательность Национальному Лидеру туркменского народа за проведение заседания на высоком уровне и за тёплый приём на туркменской земле.///nCa, 12 марта 2024 г.