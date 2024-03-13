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Аркадаг Бердымухамедов встретился с Председателем Совета старейшин Организации тюркских государств

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Во вторник, 12 марта, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырымом.

В ходе встречи были подведены итоги заседания Совета, обсуждены вопросы предстоящей работы Организации, а также развития отношений между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о важности объединения совместных усилий в развитии дружественных, братских отношений между странами ОТГ, в частности, о расширении культурно-гуманитарного диалога.

Особая роль в развитии отношений в сферах экономики, торговли, транспорта, энергетики, инвестиций принадлежит членам Совета старейшин, сказал Аркадаг Бердымухамедов.

В завершение встречи Йылдырым ещё раз выразил признательность Национальному Лидеру туркменского народа за проведение заседания на высоком уровне и за тёплый приём на туркменской земле.///nCa, 12 марта 2024 г.

 

 

 

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