Министры иностранных дел Туркменистана и Австрии обсудили афганскую проблематику

11 марта 2024 года в Вене состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.

В пресс-релизе МИД Австрии отмечается: «Текущая ситуация в Афганистане, особенно с точки зрения борьбы с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией, стала ключевой темой беседы между двумя министрами. Туркменистан и Афганистан имеют границу протяженностью более 800 км, в Афганистане проживает около трех миллионов туркмен. Уже по одной этой причине Туркменистан поддерживает регулярные контакты с фактическим правительством Талибана в области безопасности и гуманитарных вопросов. Но определенные экономические интересы также требуют диалога, например, газопровод ТАПИ, который должен соединить Туркменистан с Пакистаном и Индией через Афганистан».

«Наша четкая цель – углубление сотрудничества Австрии и ЕС с нашими партнерами в Центральной Азии, такими как, например, Туркменистан», – заявил глава австрийского МИДа.

«Мы должны использовать его потенциал, в том числе в экономической сфере. В конечном счете, речь идет о диверсификации, которая принесет пользу как Европе, так и Центральной Азии», – добавил он.

Обсуждалось также расширение торговых и инвестиционных связей между Туркменистаном и Австрией. Австрийские компании могут предложить Туркменистану большой опыт, в частности, в области развития инфраструктуры, машиностроения и здравоохранения.

Министр иностранных дел Шалленберг подчеркнул важность более активного использования ОБСЕ в качестве общей платформы для диалога.

Одним из главных итогов встречи стало подписание Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Федеральным министерством по европейским и международным делам Австрийской республики на 2024-2025 годы, предусматривающее регулярные политические консультации, в том числе по вопросам Афганистана, борьбы с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграции.

В рамках своего визита в город Вену, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов также провел встречу с Генеральным секретарем по иностранным делам Австрии Н.Марщиком. Дипломаты приветствовали усилия сторон по развитию двусторонних отношений.

12 марта Мередов примет участие в деловом круглом столе с участием австрийских компаний. Также на июнь намечено заседание двусторонней экономической комиссии.

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Туркменская делегация под руководством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в период 10-12 марта 2024 года пребывает с рабочим визитом в Австрии, сообщает МИД Туркменистана.

В рамках визита планируется проведение встреч в Правительстве, профильных министерствах и ведомствах, с руководством международных организаций, торгово-экономическими структурами и бизнес-кругами Австрии.

Повестка предстоящих встреч будет сосредоточена на вопросах, связанных с укреплением межгосударственного диалога, дальнейшим развитием политико-дипломатического взаимодействия, наращиванием торгово-экономического партнёрства, а также расширением контактов в научно-образовательной сфере.///nCa, 11 марта 2024 г.