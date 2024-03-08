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Туркменистан предлагает создать Стратегический консультативный совет для углубления партнерства с ООН

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Туркменистан намерен создать с Организацией Объединенных Наций Стратегический консультативный совет. Такое предложение представил на заседании правительства в четверг, 7 марта 2024 года, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Туркменистан конструктивно взаимодействует с ООН в экономической, экологической, гуманитарной и других сферах на основе подписанных двусторонних документов. В целях приведения национальных программ и международных начинаний Туркменистана в соответствие с требованиями времени, налаживания системного партнёрства в рамках реализуемых совместно с ООН и её профильными структурами проектов предлагается создать Стратегический консультативный совет «Туркменистан–Организация Объединённых Наций».

Деятельность данного Совета будет ориентирована на решение следующих задач: 

  • координация шагов по подготовке, отбору и утверждению проектов совместно со специализированными учреждениями ООН;
  • разработка предложений для Правительства Туркменистана;
  • изучение международных инициатив, выдвигаемых в ООН, и подготовка предложений о присоединении к ним Туркменистана.

Комментируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что развитие сотрудничества с Организацией Объединённых Наций является одним из ключевых направлений внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана. Поэтому следует уделить особое внимание дальнейшему наращиванию плодотворного партнёрства с ООН.

В продолжение темы, отметив необходимость активного участия в деятельности Стратегического консультативного совета «Туркменистан–Организация Объединённых Наций», глава государства поручил вице-премьеру, руководителю МИД провести надлежащую работу в этом направлении. ///nCa, 8 марта 2024 г. 

 

 

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