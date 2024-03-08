РЦПДЦА запускает Академию Превентивной Дипломатии 2024 для новых Молодых Лидеров из Центральной Азии и Афганистана

5 марта 2024 года состоялась первая сессия для слушателей Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА (Региональный Центр по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии) из стран Центральной Азии и Афганистана в онлайн формате.

По итогам конкурса сорок восемь участников в возрасте от 19 до 29 лет были отобраны из числа студентов и выпускников университетов по специальностям «Политология», «Социология», «Юриспруденция» и «Международные отношения».

В ходе первой встречи участники ознакомились с целями и задачами АПД на 2024 год, а также встретились с выпускниками Академии превентивной дипломатии, объединенными в Региональную Сеть выпускников Академии. Как отметил Андрий Ларин, Советник по политическим вопросам РЦПДЦА: – «Академия превентивной дипломатии РЦПДЦА – это уникальный проект, который дает молодым лидерам из Центральной Азии и Афганистана возможность узнать больше о роли ООН в поддержании мира и безопасности, а также развить у молодых людей навыки лидерства, коммуникации и критического мышления».

Участники Академии превентивной дипломатии пройдут 26 онлайн-семинаров, направленных на развитие профессиональных и личностных качеств молодых людей в вопросах предотвращения и управления конфликтами, укрепления связей и сотрудничества между выпускниками Академии, а также с другими молодежными организациями и инициативами, работающими в сфере превентивной дипломатии и миростроительства. ///РЦПДЦА, 5 марта 2024 г.