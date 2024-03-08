Предприниматели из Центральной Азии могут изучить возможности для взаимовыгодного делового сотрудничества с Арменией

Дипломатический клуб “Астана” расширяет географию своих бизнес-миссий: 26 – 29 марта состоится деловая поездка в Республику Армения, к участию в которой приглашаются предприниматели из Казахстана, Туркменистана и других стран региона. Мероприятие даст центральноазиатским бизнесменам возможность полноценно изучить инвестиционный потенциал, перспективные ниши армянской экономики для налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

Армения как новая дестинация для продолжения успешной практики бизнес-миссий клуба выбрана не случайно. Это страна с уверенно развивающейся экономикой, занимающая достаточно высокие позиции в международных рейтингах, таких как Индекс экономической свободы и Doing Business. Республика является членом Евразийского экономического союза, а также пользуется преимуществами режимов ВСП (GSP – всеобщая система преференций в рамках ВТО) с США, Японией, Канадой, Швейцарией и Норвегией в отношении примерно 3500 наименований товаров.

Немаловажное значение имеют также географическая близость Армении к Центральной Азии и сложившиеся межгосударственные отношения со странами региона, дальнейшему развитию которых в торгово-экономической сфере будет способствовать укрепление делового сотрудничества, наращивание связей на уровне предпринимательского сообщества, реализация совместных проектов, достижение конкретных договоренностей.

Именно на такой результат и нацелена предстоящая бизнес-миссия Дипломатического клуба “Астана”.

Для участников бизнес-миссии организаторы запланировали мероприятия с официальными структурами Армении. Предполагаются встречи с министерствами экономики и высокотехнологической промышленности, фондом Enterprise Armenia, торгово-промышленной палатой, мэрией Еревана, на которых можно будет получить информацию об инвестиционном потенциале страны по секторам.

Но также, что более важно с точки зрения налаживания контактов, ориентированных на конкретный результат, в программу делового тура включен ряд встреч в формате B2В по интересующим направлениям, чтобы предприниматели из Центральной Азии могли напрямую пообщаться с потенциальными партнерами и найти точки соприкосновения для дальнейшего вывода взаимодействия на практический уровень.

Спектр перспективных направлений сотрудничества достаточно широк.

В первую очередь нужно упомянуть такую динамично развивающуюся сферу как IT, электроника и телекоммуникация. Согласно публикациям Armenian Business Portal (медиа-ресурс Ассоциации армянских предпринимателей), в Армении количество компаний, работающих в IT-сфере, удвоилось по сравнению с 2022 годом, причем они становятся все больше ориентированными на экспорт. Армянские стартапы привлекают многомиллионные инвестиции. Только в первом квартале 2023 года 10 технологических компаний (в числе которых криптовалютная биржа, облачная платформа безопасности идентификации, аналитическая платформа для бизнес-идей, компания развивающая технологии ИИ и так далее) получили инвестиции на сумму более 47 млн долларов.

Отдельно стоит выделить также текстильную промышленность Армении, которая обладает большим потенциалом к росту и значительными экспортными возможностями (в 2023 году объемы экспорта текстиля и обуви выросли на 36% и 29%), но вместе с тем постоянно нуждается в экспорте определенных материалов, необходимых для производства. Это может стать хорошей нишей для расширения торговли, поскольку страны ЦА, в частности, Туркменистан, имеют возможность закрывать потребности армянской текстильной промышленности в сырье и других материалах поставками своей продукции. А учитывая тот факт, что данный сектор является одним из приоритетных для экономики страны в целом, власти Армении создают специальные возможности и преференции для работающих в нем компаний и производств.

Кроме того, в рамках делового тура будет возможность обменяться опытом и изучить возможности сотрудничества с армянскими предпринимателями в таких сферах как обрабатывающая промышленность, машиностроение, агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, торговля и услуги.

Отдельным предметом в переговорах станут вопросы транспорта и логистики. Страны заинтересованы в том, чтобы развивать торговлю, поэтому особое внимание в ходе встреч в Армении будет уделено вопросу встраивания оптимальных цепочек взаимных поставок.

Предприниматели, заинтересованные в участии в бизнес-миссии, могут обратиться к представителю организаторов в Ашхабаде по телефону +993 62 434529, а также найти дополнительную информацию на сайте https://dipclub.kz/armenia

///nCa, 8 марта 2024 г.