Морской торговый флот Туркменистана предлагает фидерные перевозки по маршруту Туркменбаши – Баку – Туркменбаши

АОЗТ «Морской торговый флот» Всем заинтересованным компаниям напоминает о фидерных перевозках по маршруту Туркменбаши – Баку – Туркменбаши. Фидерные перевозки осуществляются с января 2023 года.

На сегодняшний день фидерная система – одна из основных методов, обеспечивающих международные морские контейнерные перевозки.

Международные фидерные перевозки позволят эффективно перевозить генеральные грузы на регулярных судоходных линиях в контейнерах. Основной целью использования фидерной системы перевозок является оптимальная стоимость, возможность оперативно обрабатывать суда, что исключает их простои в порту в ожидание свободных причалов и сокращение сроков поставок.

Налаженная фидерная линия, являясь эффективным инструментом в логистике, позволит сделать доставку груза выгодной и потребителю, и перевозчику.

Тарифы на фидерные перевозки:

Примечание: Оплата за услуги, не указанные в настоящем тарифе, производится по взаимному согласованию.

Фидер (feeder) – морской перевозчик, осуществляющий перевозку грузов (контейнеров) на судах небольшого водоизмещения между портами. ///Морской Торговый Флот Туркменистана