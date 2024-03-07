Национальные и международные эксперты обсудили в Ашхабаде процесс совершенствования лесного законодательства

В Ашхабаде состоялся семинар, посвящённый совершенствованию лесного законодательства, где были презентованы принципы лесоводства, предлагаемые программами ООН и ФАО, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Трёхдневный обмен мнениями по вопросам совершенствования Лесного кодекса Туркменистана собрал ведущих учёных-пустыноведов, работников специализированных подразделений министерства охраны окружающей среды Туркменистана, экспертов в области юриспруденции, старейших работников лесовоспроизводства, почвоведов и климатологов структур МФСА, работающих в Ашхабаде, преподавателей аграрных вузов, представителей Общества охраны природы.

Целью семинара было обсудить возможность адаптации зарубежных инструментов в соответствии с соглашениями, ратифицированными Туркменистаном.

Эксперты ФАО представили международный подход, который предполагает развитие лесного хозяйства через критерии и индексы. Речь идёт о второй фазе мероприятий, связанных с «комплексным управлением природными ресурсами в подверженных засухе и засолённых сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции» (проект стартовал в 2018 году и в текущем завершает работу).

Эксперт ФАО Тамер Отраксиер отметил, что специальной рамочной конвенции по лесам не существует, есть документ в области устойчивого управления лесами, не имеющий юридически обязательной силы, который служит общей платформой для понимания общей картины развития или деградации лесного хозяйства.

Туркменские специалисты осветили вопросы мониторинга и отчётности в сфере лесов, хода выполнения Национальной лесной программы Туркменистана, положений Лесного кодекса.

В этих документах идентификация туркменских лесов определяется не только профильно на основе состава растительности, сопутствующих ландшафтов, но и ценности их генетическо-ресурсного потенциала и статуса: лес может находиться под охраной государства в составе особо охраняемых природных территорий, входить и произрастать на территории других категорий земель.

Докладчики подчёркивали, что особенность лесоводства Туркменистана, где целью не является производство строительной древесины. Главным образом, насаждение лесосадов сопряжено с усилением контента экосистем, созданием в жарком климате новых оазисов для человека и природы и связано с их же защитой от летних пожаров, болезней и вредителей растений.

Руководитель проекта в Туркменистане Рахман Ханеков пояснил, что межведомственный лесоводческий консилиум и участие экспертов международного уровня направлены на подготовку концептуального предложения для дальнейшего рассмотрения и использования при подготовке новой редакции Лесного кодекса, работа эта начата в стране. Эту деятельность могут дополнить положения международного уровня, например, по защитной климатической функции лесов от песчано-пыльных бурь, сильных ветров, переизбытка грунтовых вод, засоления почв.

Были высказаны предложения по совершенствованию ведения лесного кадастра, учёта и инвентаризации лесов, повышению потенциала гослесоохраны и лесхозов, ответственности за нарушение лесного законодательства, а также по обеспечению правового регулирования предоставления лесных участков в аренду.

Ёлбарс Кепбанов, эксперт в области экологического законодательства, представил обзор правовых и институциональных рамок лесоводства, а также рекомендации по дальнейшему совершенствованию Лесного кодекса страны и системы управления лесным сектором. Специалисты Меджлиса Туркменистана, органов статистики, юристы Министерства охраны окружающей среды обобщили выводы и результаты предшествующей многолетней исследовательской институциональной работы, рассказали о проводимом совершенствовании Лесного кодекса, контенте подготовленных и рассматриваемых предложений.

В ходе визита в Ашхабад представители регионального центра ФАО, базирующегося в Турции, провели в течение прошедшей недели встречи в Министерстве охраны окружающей среды для планирования новых векторов взаимодействия. Они посетили лесополосы пригородов Ашхабада и Аркадага, а также гослесопитомник, расположенный в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята. ///nCa, 7 марта 2024 г.