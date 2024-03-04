Туркменистан и Турция обсудили перспективы экономического и газового сотрудничества

Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили текущее состояние экономического сотрудничества двух стран в ходе встречи в Анталье 1 марта 2024 года на полях Антальского дипломатического форума.

Бердымухамедов подчеркнул, что положительную динамику демонстрирует двусторонний торговый оборот, который ныне составляет более 2,5 миллиарда американских долларов.

Имеющийся солидный потенциал создаёт возможности для того, чтобы довести этот показатель до 5 миллиардов долларов.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы, касающиеся экспорта в Турцию туркменской электроэнергии и поставок туркменского природного газа по схеме swap.

Наряду с этим предметом заинтересованного обсуждения стали перспективы сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере.

Аркадаг Бердымухамедов пригласил турецкого лидера посетить Туркменистан и принять участие в международных торжествах по случаю знаменательной даты – 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги.

Поблагодарив за приглашение, Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что творчество великого туркменского поэта и мыслителя, произведения которого являются неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры, высоко ценят в Турции. Стихотворения Махтумкули Фраги переведены на турецкий язык.

В завершение встречи, стороны выразили уверенность в дальнейшем прогрессе межгосударственного диалога.

По итогам переговоров стороны подписали три документа, в том числе:

– Декларация о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов между Туркменистаном и Турецкой Республикой;

– Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу развития партнёрства в области природного газа между Государственным концерном «Türkmengaz» и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики;

– Меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом открытого типа «Авиакомпания «Türkmenistan» и Университетом Турецкой ассоциации аэронавтики.

///nCa, 4 марта 2024 г.