Бизнес-леди из Афганистана – пример уверенности и стойкости для всех

Эльвира Кадырова

15 женщин-предпринимательниц из Афганистана прибыли в Ашхабад в составе делегации участников эксклюзивной выставки афганских товаров и услуг. Они привезли свою продукцию, чтобы продемонстрировать талант девочек, девушек и женщин своей страны.

Каждая из этих бизнес-леди преуспели в сфере своей деятельности: будь то пошив национальной одежды, вышивка, или пошив домашнего текстиля, даже производство футбольных мячей.

Но что значит быть бизнес-леди в Афганистане? Это больше чем просто обладать деловой хваткой, обычной расчетливостью предпринимателя или быть грамотным менеджером. Если мы говорим об Афганистане, мы должны понимать, что страна после десятилетий войн находится на хрупком пути возрождения и развивается в сложных внешне ограниченных условиях, когда экономика ежечасно испытывает давление. И всем женщинам-предпринимательницам приходится буквально ежедневно сражаться за свое «место под солнцем» и прибыльность своего бизнеса.

Руководить даже небольшим цехом, где работа для каждой девушки и женщины является важным источником дохода, становится подвигом.

Хатиджа Мохаммади руководит сетью из пяти цехов по пошиву одежды и изготовлению украшений из бисера, создавая 850 рабочих мест для женщин. Зиа Гуль Фердос Джахани, руководительница ремесленной компании Gul Brand Mall, рассказала, что коллективы цехов фирмы на 60% состоит из женщин.

Следует отметить ту роль, которую играет в жизни женщин Афганистана организация “ООН-Женщины”, эта структура ООН, занимающаяся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Структура “ООН-женщины” оказывает поддержку 86 женским организациям в рамках своей программы восстановление женского движения в Афганистане. Внутристрановая стратегия «ООН Женщины» сосредоточена на инвестировании в женщин — от расширения поддержки женских организаций и женщин-гуманитарных работников, оказывающих жизненно важные услуги, до инвестиций в бизнес, возглавляемый женщинами.

Без преувеличения, женщины-предпринимательницы в Афганистане в своих сообществах, являются примерами уверенности и стойкости, преодоления предубеждений и преград.

О чем мечтают бизнес-леди из Афганистана? Прежде всего несмотря на экономические перипетии и внешние стереотипы, они искренне любят и гордятся своей страной. «Мы участвуем здесь на выставке в Ашхабаде, и нам хотелось бы видеть наш развевающийся флаг, от этого становится грустно», – делится Хатиджа Мохаммади. Но тут же грусть в ее глазах сменяется улыбкой и надеждой на то, что однажды мировое сообщество признает Исламский Эмират Афганистана. ///nCa, 4 марта 2024 г.

Несколько фото с мероприятия:

