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Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Туркменистан с визитом

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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетит Туркменистан с 4 по 6 марта для встреч с министрами окружающей среды Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также с заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В Ашхабаде генеральный секретарь примет участие в стратегической дискуссии, организованной правительством Туркменистана. Эта дискуссия будет сосредоточена на последствиях изменения климата для безопасности и стабильности в Центральной Азии и сложных вызовах, с которыми сталкивается регион в таких областях, как управление трансграничными водными ресурсами, энергетическая безопасность, устойчивая связь, снижение риска бедствий и другие.

Эта встреча является частью продолжающихся усилий после конференции высокого уровня ОБСЕ по изменению климата, организованной генеральным секретарем в июле прошлого года, на которой государства-участники обсудили потенциальные последствия изменения климата для безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ.
Встреча в Ашхабаде предложит центральноазиатским государствам-участникам площадку для определения ключевых возможностей укрепления регионального сотрудничества в решении этих проблем и обсуждения того, как ОБСЕ может поддержать эти усилия.

В ходе визита генеральный секретарь Шмид также проведет встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Поскольку миссии ОБСЕ присутствуют в каждой центральноазиатской стране, генеральный секретарь также проведет ежегодное собрание руководителей этих представительств. На встрече будет рассмотрена не только работа каждой миссии и влияние проектов ОБСЕ в соответствующих государствах, но и поиск путей улучшения регионального сотрудничества для достижения больших выгод для почти 79 миллионов человек в Центральной Азии. ///ОБСЕ, 1 марта 2024 г.

 

 

 

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