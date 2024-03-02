News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia приглашают на вебинар для руководителей транспортно-логистических компаний Туркменистана

Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia приглашают на вебинар для руководителей транспортно-логистических компаний Туркменистана

By

При содействии Программы USAID по торговле в Центральной Азии (TCA) Ассоциация “Туркмен Логистика” совместно с CILT Central Asia (Представительство Королевского института логистики и транспорта в Центральной Азии) организует вебинар для руководителей транспортно-логистических компаний Туркменистана на тему: «Управление изменениями»

Даты: 5, 6 Марта 2024 г.

Время: 10:00-12:00 по времени г. Ашхабад

Формат: онлайн, на платформе Microsoft Teams

В рамках вебинара участники ознакомятся с:

  • Понятием изменений и их роль в современных организациях.
  • Необходимостью управления изменениями и какие преимущества оно приносит

Тренер CILT – Вадим Балакин.

Слушателям вебинара будут выдаваться именные сертификаты.

Количество участников ограничено.

Необходимо вносить ФИО полностью и корректно на английском языке.

Ссылка на участие будет отправлена на эл.почту за 1-2 дня до начала первого семинара.

Зарегистрироваться на данный вебинар можно по ссылке:

https://forms.gle/DApjeJFnMmFsdpt9A

///Ассоциация «Туркмен Логистика»

 

 

 

Related posts:

  1. Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia приглашают транспортные компании Туркменистана на вебинар
  2. Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia запланировали ряд мероприятий на 2023
  3. Ассоциация “Туркмен Логистика” и Ассоциация Транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана заключили меморандум
  4. Эксперты CILT Central Asia совместно с Ассоциацией «Туркмен Логистика» проводят тренинги для сотрудников Туркменбашинского международного морского порта
  5. Ассоциация “Туркмен Логистика” и Международный морской порт Туркменбаши объединяют усилия для раскрытия транспортно-транзитного потенциала Туркменистана
  6. CILT Central Asia планирует проводить для туркменских транспортных компаний по семинару в месяц
  7. Ассоциация «Туркмен Логистика» и Латвийская национальная Ассоциация грузовых экспедиторов и логистики подписали Меморандум о взаимопонимании
  8. Ассоциация “Туркмен Логистика” и DAI Global LLC заключили меморандум о взаимопонимании
  9. Ассоциация «Туркмен Логистика»: Туркменистан – крупный транспортно-транзитный узел континентального значения
  10. Туркменские транспортные компании налаживают партнерство со странами Балтии – Ассоциация «Туркмен Логистика» приняла участие в транспортно-логистическом форуме в Риге
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan