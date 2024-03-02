Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia приглашают на вебинар для руководителей транспортно-логистических компаний Туркменистана

При содействии Программы USAID по торговле в Центральной Азии (TCA) Ассоциация “Туркмен Логистика” совместно с CILT Central Asia (Представительство Королевского института логистики и транспорта в Центральной Азии) организует вебинар для руководителей транспортно-логистических компаний Туркменистана на тему: «Управление изменениями»

Даты: 5, 6 Марта 2024 г.

Время: 10:00-12:00 по времени г. Ашхабад

Формат: онлайн, на платформе Microsoft Teams

В рамках вебинара участники ознакомятся с:

Понятием изменений и их роль в современных организациях.

Необходимостью управления изменениями и какие преимущества оно приносит

Тренер CILT – Вадим Балакин.

Слушателям вебинара будут выдаваться именные сертификаты.

Количество участников ограничено.

Необходимо вносить ФИО полностью и корректно на английском языке.

Ссылка на участие будет отправлена на эл.почту за 1-2 дня до начала первого семинара.

Зарегистрироваться на данный вебинар можно по ссылке:

https://forms.gle/DApjeJFnMmFsdpt9A

///Ассоциация «Туркмен Логистика»