В МИД Туркменистана состоялись туркмено-российские межмидовские консультации

1 марта 2024 года в Ашхабаде был проведен очередной раунд туркмено-российских политических консультаций c участием Заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова и Заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Вершинина.

На встрече состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов развития двусторонних отношений. В данном контексте констатировалась поступательная динамика дружеских и доверительных отношений между нашими странами, носящих стратегический характер.

В частности, стороны обсудили туркмено-российское взаимодействие в области безопасности и по противодействию новым угрозам как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.

Заместитель министра иностранных дел России дал высокую оценку проводимому Туркменистаном миролюбивому внешнеполитическому курсу, подчеркнув значимость туркменского Нейтралитета в деле развития мира и безопасности в международных процессах.

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики. В этой связи было уделено внимание теме региональной безопасности, в частности, вопросам развития миростроительства, восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане.

В завершение встречи стороны договорились о продолжении регулярных контактов между министерствами иностранных дел Туркменистана и России. ///МИД Туркменистана, 1 марта 2024 г.