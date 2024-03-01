Туркменистан и ЮНЕСКО обсуждают подготовку к ашхабадской Международной конференции министров культуры

28 февраля в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась встреча посла Туркменистана во Франции, постпредом Туркменистана при ЮНЕСКО Максата Чарыева с Энтони Охеменг-Боама, заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по приоритету «Африка» и внешним связям.

В ходе встречи были рассмотрены ключевые аспекты предстоящей Международной конференции министров культуры, намеченной на 17–18 мая в Ашхабаде, а также обсуждены перспективы сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

Кроме того, в рамках встречи обсуждались другие инициативы Туркменистана, связанные с международным празднованием 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Эти инициативы получили поддержку ЮНЕСКО в соответствии с резолюцией, принятой на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2023 года. Было объявлено о проведении культурного мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО, включающего гала-концерт и выставку, посвященные юбилею Махтумкули Фраги.

Обе стороны выразили уверенность в том, что успешное проведение этих мероприятий способствует дальнейшему укреплению сотрудничества.///nCa, 1 марта 2024 г.