Отделение ООН в Женеве присоединяется к чествованию Махтумкули Фраги

В рамках празднования 300-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, Постпредством Туркменистана при Отделении ООН в Женеве в здании Дворца Наций в Женеве был установлен специальный баннер с QR-кодом, содержащим ссылку на расширенную информацию о жизнедеятельности Махтумкули.

Как известно, в здании, где установлен упомянутый баннер, с 26 февраля текущего года начала свою работу 55-я сессия Совета по правам человека. В работе данного мероприятия принимают участие Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш, Президент Генеральной Ассамблеи ООН Д.Фрэнсис, а также более 125 делегаций на уровне вице-президентов, вице-премьеров, министров и других официальных лиц с различных стран мира.

Необходимо отметить, что установленный Постпредством информационный стенд вызвал неподдельный интерес у присутствовавших на мероприятии представителей иностранных делегаций. ///МИД Туркменистана, 29 февраля 2024 г.