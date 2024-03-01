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Отделение ООН в Женеве присоединяется к чествованию Махтумкули Фраги

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В рамках празднования 300-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, Постпредством Туркменистана при Отделении ООН в Женеве в здании Дворца Наций в Женеве был установлен специальный баннер с QR-кодом, содержащим ссылку на расширенную информацию о жизнедеятельности Махтумкули.

Как известно, в здании, где установлен упомянутый баннер, с 26 февраля текущего года начала свою работу 55-я сессия Совета по правам человека. В работе данного мероприятия принимают участие Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш, Президент Генеральной Ассамблеи ООН Д.Фрэнсис, а также более 125 делегаций на уровне вице-президентов, вице-премьеров, министров и других официальных лиц с различных стран мира.
Необходимо отметить, что установленный Постпредством информационный стенд вызвал неподдельный интерес у присутствовавших на мероприятии представителей иностранных делегаций. ///МИД Туркменистана, 29 февраля 2024 г.

 

 

 

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