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В Тегеране проведено очередное заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам

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27 февраля 2024 года в Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран состоялось 16-ое заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам, в котором приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств двух стран.

Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмед Гурбанов, делегацию Исламской Республики Иран – заместитель министра иностранных дел Алиреза Бикдели.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации соглашений, достигнутых на 15-ом заседании Межправительственной комиссии, состоявшейся в Ашхабаде в феврале 2023 года. При этом стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений и подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения всех достигнутых договоренностей.

Данное заседание прошло в атмосфере взаимопонимания и по его итогам был подписан итоговый протокол. ///МИД Туркменистана

 

 

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