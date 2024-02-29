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Туркменская делегация принимает участие в 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения

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С 27 февраля по 1 марта 2024 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит 17-я сессия Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения. В работе сессии принимают участие руководители и представители Секретариата Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, помощник генерального директора по культуре, руководители соответствующих департаментов ЮНЕСКО, представители государств-членов Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения, а также представители государств-участников Конвенции и неправительственных организаций.

В работе данной сессии принимает участие делегация Туркменистана в составе посла, постоянного представителя Туркменистана при ЮНЕСКО Максата Чарыева, начальника отдела нематериального культурного наследия Министерства культуры Туркменистана Ж. Курбановой и референта секретариата национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ж. Рематуллаевой.

В ходе сессии Комитет утвердил план работы сессии и план работы Межправительственного комитета на период 2024-2025 годов. Кроме того, были рассмотрены предложения стран-членов ЮНЕСКО, связанные с празднованием в 2025 году 20-летия Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения.

Работа 17-й сессии Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения продлится до 1 марта 2024 года. На сессии планируется рассмотреть вопросы сотрудничества с организациями гражданского общества для обеспечения эффективной реализации Конвенции на основе широкого участия гражданского общества.

В рамках 17-й сессии Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения состоялось заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов этой организации.

Делегатами от Туркменистана выступили представители секретариата национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и Министерства культуры Туркменистана.

Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения была ратифицирована Туркменистаном в июле 2021 года. /// Посольство Туркменистана во Франции

 

 

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