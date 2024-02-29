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Дипломатический Клуб «Астана» организует очередную бизнес-миссию казахстанских предпринимателей в Туркменистан

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Дипломатический Клуб «Астана» организует бизнес-миссию казахстанских предпринимателей в Туркменистан с 16 по 18 марта 2024 года.

В рамках предстоящего бизнес-визита в город Ашхабад и Туркменбаши планируются встречи с ведущими компаниями и бизнес-ассоциациями Туркменистана, а также посещение выставки достижений туркменского частного бизнеса, приуроченной к 16-летию образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

В рамках программы бизнес-миссии будут охвачены такие отрасли, как IT, электроника и телекоммуникация, производство и машиностроение, агропромышленный комплекс, строительство, торговля и услуги.

Бизнес-миссия в Туркменистан открывает множество возможностей для обмена опытом и исследования перспективных направлений для развития бизнес-сотрудничества, отмечают организаторы.

Напомним также, что недавно представители туркменского бизнеса посетили Казахстан с деловой миссией. Представители текстильной промышленности и сферы производства строительных материалов Туркменистана в течение трех дней изучали огромный инвестиционный потенциал Астаны и Казахстана в целом.

Подробнее здесь: http://dipclub.kz/turkmenistan

///nCa, 29 февраля 2024 г.

 

 

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