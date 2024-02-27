«Невидимые» пациенты во время чрезвычайных ситуаций заслуживают нашего внимания

Доктор Ханс Генри П. Клюге, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Мы живем в эпоху постоянных кризисов. Здесь, в Европейском регионе ВОЗ, мы столкнулись с беспрецедентным количеством чрезвычайных ситуаций в последние годы, включая вспышки заболеваний и пандемию, серьезные эскалации конфликтов, экстремальные погодные явления, а также природные или антропогенные катастрофы.

Кроме того, Европейский регион сталкивается с увеличивающимся бременем вынужденного перемещения и миграции – многие из них вызваны конфликтами или катастрофами – и в настоящее время принимает более трети всех международных мигрантов. Полномасштабная война в Украине в течение последних двух лет привела к тому, что 5.4 миллиона украинцев подали заявления на получение убежища или аналогичной защиты по всей Европе. По оценкам, 10 миллионов украинцев, включая детей, рискуют столкнуться с проблемами психического здоровья. Всё это питает ощущение нахождения в постоянном состоянии кризиса.

С более чем 75-летним опытом реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, ВОЗ усвоила, что когда происходит чрезвычайная ситуация, чаще всего наибольшему риску подвергаются те, кто и до этого был уязвим. Это включает в себя людей, которым уже требовалась медицинская помощь задолго до кризиса, людей, живущих с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) или хроническими состояниями, такими как сердечные заболевания, рак, астма или диабет.

Однако, когда происходит чрезвычайная ситуация – будь она природной или антропогенной – наиболее заметными жертвами становятся те, кто непосредственно оказался в эпицентре конфликта или стихийного бедствия. Мы не должны игнорировать эти часто драматические и жизненно важные потребности, но в то же время мы должны планировать действия, учитывая “невидимое” воздействие чрезвычайных ситуаций и катастроф на здоровье.

Я увидел это своими глазами, когда посетил север Украины недалеко от границы с Беларусью, вскоре после начала войны. Ни одна аптека или клиника первичной медико-санитарной помощи не уцелела. Я разговаривал с пожилой женщиной, которая больше не имела доступа к жизненно необходимым лекарствам для лечения своей болезни, и у неё не было достаточно денег, чтобы эвакуироваться в более безопасную часть Украины. Поэтому она осталась на месте и ждала смерти, либо от войны, либо от болезни, что наступит раньше. Вот почему, вместе с Министерством здравоохранения Украины, мы помогли установить в этом районе диспансеры с лекарствами, чтобы обеспечить пациентам, по крайней мере, доступ к лекарствам, необходимым для лечения НИЗ.

Мы видели это снова и снова: пациенты с раком и диабетом, оказавшиеся в зоне конфликта, сталкиваются с трудностями в поиске лекарств по рецептам, что имеет разрушительные последствия для их здоровья; пожилые люди с хроническими заболеваниями вынуждены самостоятельно справляться с отключениями электроэнергии и водоснабжения во время стихийных бедствий; или люди с ослабленным иммунитетом умирают в одиночестве в своих домах во время сильной жары.

Все эти кризисы показывают, как эти потрясения переплетаются друг с другом и размывают любые искусственные различия, которые мы могли бы делать между инфекционными и неинфекционными заболеваниями, между экологическим и личным здоровьем, а также между проблемами здравоохранения одной страны и её соседей. Действительно, прогнозировать, кто умрет первым при наступлении следующего кризиса, трагически просто, и, к сожалению, это те, кто обладает наименьшими властью и ресурсами в обществе, те, чьи резервы здоровья наиболее истощены, такие как самые молодые и самые пожилые, а также люди с уже существующими заболеваниями.

После разрушительных землетрясений в Турции в прошлом году международные бригады скорой медицинской помощи были готовы оказать помощь пациентам с травмами, полученными в результате обрушений, но многие из них сосредоточились на предоставлении услуг первичной медико-санитарной помощи и помощи в обеспечении того, чтобы сообщества, пострадавшие от землетрясений, могли продолжать заботиться о своих повседневных медицинских потребностях.

И в Украине смертность, связанная с НИЗ, продолжает расти на фоне продолжающегося конфликта. Люди, которые годами жили сердечными или респираторными заболеваниями, внезапно начали подвергаться острому риску смерти.

Необходимость усиления работы по обслуживанию пациентов с хроническими заболеваниями также вышла на первый план во время пандемии COVID-19. Хотя наши первоначальные меры были направлены на остановку распространения вируса SARS-CoV-2, мы быстро поняли, что нам также необходимо поддерживать работу обычных медицинских услуг. Мой призыв заключается в том, чтобы этот двойной подход применялся во всех чрезвычайных ситуациях, всех кризисах, всех стихийных бедствиях.

Стоит еще раз подчеркнуть, что неинфекционные заболевания являются основной причиной смертности на всей территории Европейского региона ВОЗ. В совокупности четыре основных НИЗ – сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и хронические респираторные заболевания являются причиной ошеломляющих 90% смертей в регионе. Мы должны уделять им приоритетное внимание во время чрезвычайных ситуаций так же, как мы делаем это в наших рутинных программах здравоохранения.

Профилактика НИЗ должна стать краеугольным камнем всей политики в области здравоохранения в эпоху постоянных кризисов. Это связано с тем, что чем лучше мы справляемся с профилактикой НИЗ, тем устойчивее будут наше население и системы здравоохранения при наступлении чрезвычайной ситуации.

Вот почему, совместно с правительством Дании, Европейское региональное бюро ВОЗ проводит совещание высокого уровня по НИЗ в гуманитарных условиях, с участием лидеров стран и лиц, принимающих решения, чтобы помочь странам найти решения.

Пришло время обратить внимание на “невидимых” пациентов, тем более что страны взяли на себя обязательство сократить преждевременную смертность от НИЗ в рамках Целей устойчивого развития ООН. Стремясь построить устойчивые системы здравоохранения, способные справиться с вызовами завтрашнего дня, включая будущие пандемии и постоянно растущее воздействие изменения климата, нам необходимо разрабатывать политики и планы для чрезвычайных ситуаций, которые в полной мере отвечают законным потребностям людей, живущих с НИЗ.

НИЗ коснутся практически каждого из нас в какой-то момент нашей жизни. Поэтому решение проблем НИЗ в чрезвычайных ситуациях не является вариантом выбора – это необходимость для создания устойчивого населения и обществ. Как красноречиво выразился 14-летний Артур, подросток из Украины: “Жизнь беженца не легка, но жизнь человека, живущего с диабетом, еще сложнее”.///ВОЗ Туркменистан