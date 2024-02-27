Коневодство – перспективное направление туркмено-казахстанского сотрудничества

23 февраля 2024 года Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов встретился с руководителем Республиканской федерации конного спорта «JORYQ» Бакытжаном Турлыбековым, сообщает туркменская дипмиссия.

В ходе встречи Посол рассказал о реализуемых в Туркменистане комплексных мерах, направленных на развитие коневодства и приумножение мировой славы ахалтекинских коней, а также о создании Международной академии коневодства имени Аба Аннаева (МАКИАА).

Как известно, Академия является первым подобным международным институтом в регионе и ставит перед собой задачу сохранить племенную чистоту чистокровных ахалтекинских скакунов, подготовку специалистов высокого уровня для коневодства и конного спорта.

Турлыбеков, в свою очередь, представил федерацию «JORYQ», которая является одной из 10 организацией, входящая в Ассоциацию национальных видов спорта Республики Казахстан и имеет собственную методику тренировок, квалифицированный тренерский состав и соответствующее научное сопровождение.

В ходе встречи также прозвучала информация об уникальном проекте «Ұлы дала жорығы» – это марафон-байге или настоящая степная лаборатория по выявлению сильных и выносливых пород лошадей. Об этом сообщается в социальных сетях федерации.

В связи с предстоящими 5-ми Всемирными играми кочевников, был выбран новый маршрут «Ұлы дала жорығы» от Ботая (Северо-Казахстанская Область) до Бозока (Астана), имеющий глубокий символический смысл. Протяженность марафона-байге, в котором примут участие как минимум 15 зарубежных команд, в этом году составляет 500 километров.

Выбор местности Ботай, как отправной точки, обусловлен научными доказательствами, согласно которым именно здесь человек впервые одомашнил лошадь. А финишная точка – городище Бозок под Астаной в VIII-X веках являлась культовым святилищем древних тюрков.

Турлыбеков выразил готовность сотрудничеству с МАКИАА по всем интересующим направлениям.

В завершении встречи собеседники договорились поддерживать регулярные контакты по вопросам двустороннего сотрудничества. ///nCa, 27 февраля 2024 г.