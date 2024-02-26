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ЮНИСЕФ признал заслуги Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова

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Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова удостоен Сертификата от представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане за оказание медицинских услуг нуждающимся в восстановлении здоровья детям и вклад в укрепление их надежд на светлое будущее.

Сертификат был передан Фонду в ходе рабочего совещания, которое провел Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в Детском оздоровительно-реабилитационном центре в городе Аркадаг в субботу, 24 февраля.

В совещании приняли участие исполнительный директор Благотворительного фонда Реджеп Базаров и директор Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова Майя Окузова.

В ходе совещания Базаров доложил об итогах деятельности Фонда за последнее время и результатах оказания медицинской помощи детям, нуждающимся в особой поддержке. Как отмечалось, за время своего существования Фонд оказал содействие в проведении сложных операций больным детям.

Аркадаг Бердымухамедов утвердил план работ, проводимых по восстановлению здоровья в Детском оздоровительно-реабилитационном центре нуждающихся в помощи детей, проживающих в велаятах и городе Ашхабад.

Он подчеркнул, что в отделениях Центра необходимо эффективно использовать медицинское оборудование, а предоставляемые медицинские услуги должны соответствовать общепринятым в мировой практике стандартам. При этом большое внимание следует уделять вопросам совершенствования квалификации медиков и повышения уровня и качества оздоровительных мероприятий. ///nCa, 26 февраля 2024 г.

 

 

 

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