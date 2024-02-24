Туркменистан и ОБСЕ реализуют в 2024 году 37 проектов в политической, экономической и гуманитарной сферах

В ходе правительственного заседания в пятницу, 23 февраля 2024 года, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов представил рабочий План сотрудничества между Правительством Туркменистана и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2024 год.

В соответствии с планом, осуществляется работа по организации в марте текущего года визита в Туркменистан Генерального секретаря ОБСЕ, а также по проведению в Ашхабаде в рамках этого визита встречи высокого уровня руководителей природоохранных министерств государств Центральной Азии.

Как известно, с 1999 года в Ашхабаде на постоянной основе действует Центр ОБСЕ. В рамках совместных планов в течение последних 25 лет реализовано более 500 проектов в различных областях.

В настоящее время совместно с Центром ОБСЕ в Ашхабаде и соответствующими государственными структурами подготовлен План проектов, намеченных к реализации в 2024 году.

Согласно данному документу, в текущем году планируется претворить в жизнь 37 проектов.

В политической сфере намечено осуществить ряд проектов, нацеленных на упрочение мира и безопасности, развитие превентивной дипломатии, на противодействие современным вызовам и угрозам.

Проекты, предусмотренные к реализации в экономическом и экологическом направлениях, призваны способствовать решению важных вопросов, связанных с развитием экономики и регионального экономического сотрудничества, повышением энергоэффективности, укреплением экологической безопасности, изменением климата.

В гуманитарной сфере также намечено осуществить ряд проектов, предусматривающих проведение соответствующих мероприятий в таких областях, как наука и образование, защита прав и свобод человека, совершенствование основ демократических институтов страны, обеспечение гендерного равенства, решение вопросов безгражданства, развитие СМИ и др.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что укрепление и расширение сотрудничества с международными организациями неизменно выступают в числе приоритетов внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана. Наглядным примером тому является успешное многолетнее разноплановое партнёрство с ОБСЕ.

Глава государства поручил вице-премьеру Мередову продолжить систематическую работу по развитию конструктивного сотрудничества с ОБСЕ.///nCa, 24 февраля 2024 г.